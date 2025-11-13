 Suchitepéquez: Dos muertos por incidente armado
Nacionales

Suchitepéquez: Dos muertos por incidente armado en venta de bebidas

El hecho se registró dentro de un negocio donde se comercializan bebidas alcohólicas ubicado en San José La Máquina.

Compartir:
Dos personas fallecen en incidente armado dentro de una venta de bebidas alcohólicas en Suchitepéquez
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un incidente armado se produjo en horas de la noche del pasado miércoles, 12 de noviembre, en el interior de una venta de bebidas alcohólicas ubicada sobre la línea B12, San José La Máquina, Suchitepéquez. El saldo fue de dos personas fallecidas.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a una balacera que había ocurrido en el sector. De inmediato se movilizaron los elementos de la estación más cercana, a bordo de la unidad AD-118-

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a una mujer y un hombre que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

"Al evaluar a estas personas, se determinó que ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes.

Otro hecho de violencia

En horas de la madrugada de este jueves, 13 de noviembre, se produjo un incidente armado en la colonia El Salitre, Amatitlán, donde murió una persona.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la víctima fue hallada en la vía pública y, al evaluarla, confirmaron que ya había fallecido.

Violencia en Guatemala

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la PNC y del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de 2025 se registraron en Guatemala 2 mil 154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período en 2024.

Según los registros de incidentes de la Policía, en 2025 ha habido un repunte de muertes violentas comparadas con los mismos meses de 2024. Mayo fue el más violento con 304 asesinatos, seguido por agosto con 283 y marzo con 275.

En Portada

Así fue el banderazo de la afición para Selección Nacionalt
Deportes

Así fue el banderazo de la afición para Selección Nacional

07:18 AM, Nov 13
Guatemala-Panamá: Se cuestiona el tema de seguridadt
Deportes

Guatemala-Panamá: Se cuestiona el tema de seguridad

07:06 AM, Nov 13
Dos personas mueren en accidente en Villa Canalest
Nacionales

Dos personas mueren en accidente en Villa Canales

07:14 AM, Nov 13
¡Escándalo! Miss Guatemala no forma parte de importante cena en el Miss Universot
Farándula

¡Escándalo! Miss Guatemala no forma parte de importante cena en el Miss Universo

08:49 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacionalMundial 2026#64VueltaaGuateEstados UnidosSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos