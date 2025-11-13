Suchitepéquez: Dos muertos por incidente armado

Un incidente armado se produjo en horas de la noche del pasado miércoles, 12 de noviembre, en el interior de una venta de bebidas alcohólicas ubicada sobre la línea B12, San José La Máquina, Suchitepéquez. El saldo fue de dos personas fallecidas.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a una balacera que había ocurrido en el sector. De inmediato se movilizaron los elementos de la estación más cercana, a bordo de la unidad AD-118-
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a una mujer y un hombre que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
"Al evaluar a estas personas, se determinó que ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes.
Otro hecho de violencia
En horas de la madrugada de este jueves, 13 de noviembre, se produjo un incidente armado en la colonia El Salitre, Amatitlán, donde murió una persona.
Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la víctima fue hallada en la vía pública y, al evaluarla, confirmaron que ya había fallecido.
Violencia en Guatemala
De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la PNC y del Instituto Nacional de Estadística, de enero a agosto de 2025 se registraron en Guatemala 2 mil 154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período en 2024.
Según los registros de incidentes de la Policía, en 2025 ha habido un repunte de muertes violentas comparadas con los mismos meses de 2024. Mayo fue el más violento con 304 asesinatos, seguido por agosto con 283 y marzo con 275.