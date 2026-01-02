Trágico accidente en ruta Atitlán-Chicacao deja tres muertos

Tres personas murieron y varias más resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró durante la noche del jueves, 1 de enero, en la ruta que conduce desde Santiago Atitlán, Sololá; hacia a Chicacao Suchitepéquez.
De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, el conductor de un vehículo tipo picop perdió el control del volante y esto generó que se precipitara a una hondonada de aproximadamente 200 metros de profundidad. Las causas del hecho no han sido establecidas.
En el vehículo viajaban 10 personas pertenecientes a una misma familia originaria del cantón Río Tarro, del municipio de Chicacao, Suchitepéquez, que en ese momento regresaba de un paseo que realizó aprovechando el asueto de Año Nuevo.
Los Bomberos Voluntarios de San José el Ídolo y elementos de la Brigada de Socorro de Chicacao trabajaron en el lugar donde se registró el incidente para atender a los afectados.
Eduardo Pop, portavoz de la referida brigada, explicó que se confirmó el fallecimiento de tres personas como consecuencia del fuerte percance vial que se registró. Sus cuerpos tuvieron que ser rescatados con equipo hidráulico y llevados a la superficie, para lo cual los socorristas trabajaron por más de tres horas.
Asimismo, explicó que cinco personas, incluida una niña, que presentaban heridas y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo fueron atendidas y posteriormente trasladadas al Hospital Nacional de Mazatenango.
Padre e hijo desaparecidos
El reporte oficial tras la caída del automóvil a un precipicio es de tres personas fallecidas, cinco heridas y dos desaparecidas. Estas últimas son un hombre adulto y su hijo de cuatro años de edad.
Los socorristas de diferentes compañías, con apoyo de los vecinos, continúan trabajando en el área donde ocurrió el percance vial para poder ubicar a las víctimas.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de ninguna de las personas afectadas por esta emergencia.