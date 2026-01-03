 Accidente fatal en el Periférico: una víctima reportada
Nacionales

Accidente en el Periférico deja una persona fallecida

La víctima es una mujer que se conducía en motocicleta.

., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito ocurrió en horas de la madrugada de este sábado, 3 de enero, en la 28 calle y Anillo Periférico, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro confirmaron que el incidente cobró la vida de una persona y dejó a otra herida.

De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un fuerte percance vial que se había registrado en ese sector, en cercanías de un puente.

De inmediato se movilizaron las unidades de emergencia para atender a posibles afectados. En el lugar localizaron a dos personas que presentaban múltiples traumas y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. En las cercanías permanecía una motocicleta sobre la cinta asfáltica.

Los socorristas evaluaron a los pacientes y, tras bridarle asistencia prehospitalaria, trasladaron hacia un centro asistencial a Jorge Aguilar, de 28 años, quien aparentemente sería el conductor del vehículo de dos ruedas encontrado en el lugar.

Mientras tanto, confirmaron que la otra persona ya no contaba con signos vitales. Se trata de una mujer de aproximadamente 25 a 30 años que no pudo ser identificada.

"Se desconoce si la mujer era copiloto de la motocicleta o era pasajera de otra", explicó Hans Lemus, vocero del cuerpo de bomberos.

Cierre vial

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió el trágico accidente para realizar las diligencias correspondientes y gestionar el traslado del cuerpo de la persona fallecida hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Tomando en cuenta que las acciones de las autoridades, en el área se mantuvo un cierre vehicular parcial. Al menos en un carril se interrumpió temporalmente el paso; sin embargo, esta acción no tuvo mayor impacto en la movilidad, ya que la carga en el tránsito se mantuvo baja y la circulación se dio con fluidez.

