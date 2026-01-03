Presidentes del Ejecutivo y Legislativo se pronuncian sobre Venezuela

Los presidentes del Ejecutivo, Bernardo Arévalo; y el Legislativo, Nery Ramos, se pronunciaron este sábado 3 de enero con respecto a la tensa situación que vive Venezuela, donde Estados Unidos implementó un operativo militar en el que fue detenido el mandatario Nicolás Maduro.
Por medio de una publicación en su cuenta de la red social X, el gobernante indicó que debe priorizarse la paz e instó a detener acciones unilaterales en aquella región.
"Ante los hechos en Venezuela, hacemos un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral, y respetar los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. La paz y el respeto al derecho internacional es el claro camino que debemos seguir", expresó.
Esta reacción ocurrió luego de que Guatemala expresara su "profunda preocupación" por el uso de la fuerza en la región, subrayando que, pese a su relación con Washington, debe prevalecer el respeto a la soberanía y la integridad territorial para evitar una mayor escalada de violencia.
Ramos reitera anhelo de venezolanos de recuperar libertad
El presidente de la junta directiva del Congreso, Nery Ramos, aseguró que Guatemala acompaña el anhelo legítimo de millones de venezolanos por recuperar su libertad y, según sus palabras, dejar atrás una etapa que ha generado profundo sufrimiento y exilio.
"Reconocemos y valoramos las acciones adoptadas por actores clave de la comunidad internacional para enfrentar las amenazas del crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo, así como para crear condiciones que permitan una transición democrática", expresó también por medio de redes sociales.
De igual forma, el parlamentario exhortó a los países de la región a acompañar, con responsabilidad, los esfuerzos orientados a la recuperación de la democracia y de los poderes institucionales, garantizando la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del pueblo venezolano.
"La democracia debe construirse con firmeza, pero siempre con respeto a la vida, la paz y el derecho internacional", puntualizó.