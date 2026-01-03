 Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que EE. UU. quiere"
Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que EE. UU. quiere"

Trump reiteró que las fuerzas armadas de EE. UU. están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques contra Venezuela "mucho mayor que la primera".

Delcy Rodríguez y Donald Trump, Red social X / EFE
Delcy Rodríguez y Donald Trump / FOTO: Red social X / EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este sábado que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país "si la vicepresidenta Delcy Rodríguez "hace lo que EE. UU. quiere".

En una entrevista con el tabloide New York Post, Trump afirmó que EE.UU. no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del Gobierno venezolano, "hace lo que queremos".

Trump reiteró que las fuerzas armadas de EE. UU. están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques contra Venezuela "mucho mayor que la primera", durante la que se capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El canal TeleSUR afirmó hoy que Rodríguez se encuentra en Venezuela, en contra de informaciones que la situaban en Rusia.

Rodríguez aseguró este sábado en una alocución retransmitida por todas las radios y televisiones de Venezuela que el único presidente del país es Maduro.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", afirmó.

La vicepresidenta también anunció haber enviado al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el decreto de estado de conmoción exterior para que la corte declare su constitucionalidad y pueda entrar en vigor.

Sobre Cuba

El presidente estadounidense también aseguró al tabloide que no tiene planes para intervenir militarmente en Cuba porque el régimen cubano "va a caer por sí solo".

"Cuba está en una situación muy mala. Cuba siempre ha dependido mucho de Venezuela. Es de dónde obtenían su dinero y protegían a Venezuela, pero no les funcionó muy bien en este caso", continuó.

*Con información de EFE

