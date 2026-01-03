VIDEOS: Venezolanos celebran la captura de Nicolás Maduro

Horas después del "ataque a gran escala" lanzado por el Gobierno de EE. UU. en Venezuela, que derivó en la captura del líder chavista, Nicolás Maduro, miles de venezolanos en diferentes países salieron a las calles para celebrar la noticia.
Ciudadanos venezolanos radicados en países como Chile, Perú y en el propio EE. UU., en ciudades como Miami, despertaron este sábado con la impactante confirmación de la ofensiva estadounidense en territorio del país sudamericano y la confirmación del arresto de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
"Para nosotros es una emoción muy grande que Venezuela sea libre", dijo una ciudadana venezolana entrevistada por medios peruanos, mientras celebraba la caída del líder chavista. "Amanecimos felices. Esto, realmente, es un feliz año nuevo. Era una noticia que estábamos esperando desde hace mucho. Por fin, el narcodictador (Maduro) cayó", dijo otro ciudadano venezolano citado por medios chilenos. Algunos incluso agradecieron al presidente estadounidense, Donald Trump "por la libertad".
En Miami, Florida, decenas de venezolanos se congregaron en estaciones de servicio para celebrar, en plena madrugada, en medio de cantos y vítores.
"Ataque a gran escala"
El presidente Trump confirmó la madrugada de este sábado que EE. UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha sido capturado, junto con su esposa, "y sacado por aire del país".
"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de EE. UU.", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida).
Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.
Según fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.