Heridos por incidentes con pirotecnia y material inflamable

Dos personas resultaron con heridas y quemaduras en el marco de incidentes ocurridos este sábado, 3 de enero, en los departamentos de Guatemala y Sololá. Los cuerpos de socorro atendieron a los afectados y los trasladaron a hospitales.
Uno de los hechos ocurrió en la 3ª avenida y 2ª calle de la zona 9, Ciudad de Guatemala, donde un menor de 12 años tuvo que ser atendido por los Bomberos Municipales tras un suceso relacionado con el manejo de pirotecnia.
"El paciente resultó con quemaduras de primer y segundo grado en el rostro tras explotarle un juego pirotécnico. En estado delicado fue trasladado al área de Pediatría del Hospital General San Juan de Dios", detalló un portavoz de la institución.
Explosión deja un herido
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que un hombre sufrió quemaduras de primer y segundo grado en diferentes partes del cuerpo como resultado de una explosión ocurrida mientras se encontraba realizando labores en horas de la tarde en un inmueble ubicado en el departamento de Sololá.
De acuerdo con la información compartida por la entidad, el afectado estaba quemando basura y no se percató que dentro de los desechos había frascos de aerosoles y otros artículos que contenían material inflamable, los cuales explotaron ante la exposición al calor.
Los técnicos en urgencias médicas realizaron la evaluación correspondiente, lo estabilizaron y lo trasladaron hacia el Hospital Nacional de Sololá.
El paciente fue identificado como Bartolo Mendoza Chiroy, de 33 años de edad.
Precauciones por quemaduras
Las autoridades han reiterado las recomendaciones para evitar emergencias por quemaduras:
- No encender fuegos artificiales dentro de viviendas.
- No reutilizar pirotecnia que no haya explotado.
- Mantener siempre una distancia segura.
- Supervisar constantemente a menores en la cocina y patios.
- Colocar protectores en estufas y evitar recipientes con líquidos calientes al alcance.
- Contar con extintor funcional y conocer su uso.
- Ante cualquier accidente, buscar atención médica inmediata.