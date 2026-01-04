 Abandono infantil: Grupo de 6 a 13 años es el más afectado
Nacionales

Abandono infantil: Grupo de 6 a 13 años es el más afectado

De acuerdo con la PGN, más de 280 casos de menores en situación de abandono han sido reportados en 2025.

niños - niñez - menores de edad- infancia
. / FOTO: PGN

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA) de la Procuraduría General de la Nación (PGN) brindó detalles con respecto a las denuncias por abandono infantil y adolescente que han sido registradas en Guatemala durante el 2025.

Explicó que se contabiliza un total de 283 reportes solo en los primeros meses del año, de los cuales 149 casos corresponden a niños y 134 a niñas.

El grupo de 6 a 13 años constituye el segmento más afectado, situando a esta franja etaria en el centro de la crisis de abandono, enfrentando mayor vulnerabilidad.

Los departamentos de Guatemala, Baja Verapaz y Quiché concentran el mayor número de denuncias, lo que refleja patrones regionales y resalta la urgencia de fortalecer la respuesta comunitaria y la conciencia social para enfrentar esta problemática.

Ruta de atención y busca de apoyo familiar

Ante cada denuncia, el personal de la PNA investiga las causas detrás del abandono y desarrolla una investigación social para identificar a familiares del menor afectado. La clave, señalan autoridades, es determinar si existe algún pariente dispuesto y apto para brindar el cuidado necesario.

Si encuentran un familiar idóneo, la PGN lo propone ante un juez, quien evalúa la medida de protección más adecuada para restituir derechos vulnerados y asegurar el bienestar del niño, niña o adolescente.

Bebé abandonado en Totonicapán está al cuidado del hospital

Los profesionales de la salud del Hospital Departamental de Totonicapán establecieron que el bebé tenía horas de haber nacido.

La complejidad aumenta cuando los familiares no quieren o no pueden hacerse cargo del menor, obligando a las instituciones a buscar opciones de acogimiento temporal. La permanencia en entornos familiares es la prioridad máxima para la autoridad, por lo que, si no hay parientes idóneos, se busca integrar al menor a una familia sustituta, programa coordinado por la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

En aquellos casos donde no se tiene familias sustitutas disponibles, el juez puede ordenar, de forma excepcional y temporal, el traslado del menor a un hogar de abrigo. Esta medida, sin embargo, se considera la última opción y está destinada únicamente a situaciones donde no se encuentran otras alternativas.

Llamado a la prevención y apoyo a familias

Ante el aumento de casos, la PGN exhorta a madres, padres y cuidadores que enfrenten dificultades de crianza a acercarse a la institución para recibir guía y apoyo oportunos. La entidad considera que una consulta temprana puede evitar escenarios de abandono y abrir alternativas seguras que protejan los derechos y el bienestar de menores y adolescentes en el país.

El trabajo articulado de las instituciones y la comunidad es clave para prevenir y atender el abandono infantil, consolidando mecanismos que prioricen la protección, el desarrollo y la restitución de derechos para quienes más lo necesitan.

