 Capturan a presuntos roba motos en la zona 2
Nacionales

Individuos armados son capturados tras robo de motocicleta

Un motorista denunció el robo de su vehículo y la PNC logró ubicar a los sospechosos en un sector de la zona 2.

Los presuntos roba motos fueron puestos a disposición de la justicia., PNC
Los presuntos roba motos fueron puestos a disposición de la justicia. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que tres presuntos roba motos fueron capturados y un menor de edad fue conducido ante la justicia este domingo, 4 de enero. Esto se dio como resultado de un operativo implementado en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los individuos son presuntos responsables de despojar a un ciudadano de 29 años de edad de su motocicleta de modelo 2026.

El hecho delincuencial ocurrió en la 1ª avenida y 13ª calle de la zona 1 capitalina, donde los sospechosos amenazaron a su víctima utilizando un arma de gas comprimido y lo obligaron a descender del vehículo de dos ruedas. Tras ello, escaparon del lugar llevándose la moto.

Víctima pide ayuda a la PNC

El conductor afectado acudió a la Comisaría 11 de la PNC para denunciar el hecho de violencia del que había sido víctima y solicitar el apoyo correspondiente para localizar su motocicleta. En ese sentido, de manera inmediatamente se iniciaron las acciones por parte de los agentes.

"Se pasó la localización vía frecuencia, logrando ubicar y capturar en la 2ª avenida y 4ª calle de la zona 2 a los responsables del robo", indicó un portavoz policial.

A disposición de la justicia

Los sospechosos detenidos en el operativo son tres hombres de entre 18 y 20 años de edad, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de los órganos de justicia. Asimismo, un adolescente que supuestamente participó en el robo también fue remitido ante el Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal para dilucidar su situación-

Las investigaciones sobre este robo continúan. Además, se verifica la implicación de los individuos en otros hechos, ya que los agentes captores señalaron que estas personas momentos antes habrían robado otra motocicleta en un sector diferente.

