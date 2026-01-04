 Experto sugiere cuidados para adultos mayores ante el frío
Nacionales

Experto sugiere cuidados para adultos mayores ante el frío

El doctor Erick Estrada hizo énfasis en los cuidados para evitar gripe. También habló de los factores que complican resfriados por el frío.

suéteres, cultura, ropa, moda, tradicional, lana, textil, suéter / FOTO: Pixabay

El doctor Erick Estrada, experto del programa Médico en su Casa de Emisoras Unidas FM, advirtió que los adultos mayores y los niños con enfermedades crónicas deben extremar cuidados ante el frío, durante las festividades de fin de año. Asimismo, el galeno resaltó la importancia que tienen las vacunas y cuidados correspondientes para no enfermarse.

Estrada explicó que el frío afecta el sistema inmunitario y por esa razón todas las personas tienen el riesgo de padecer resfriados, gripes y hasta bronquitis. Señaló que estas enfermedades pueden llegar a complicarse hasta llegar al extremo de padecer neumonías.

Para evitar esos extremos, el galeno pidió priorizar el uso de suéteres, abrigos, gorras, guantes, bufandas, y otros atuendos que nos permitan estar bien abrigados.

Antes las abuelitas le decían a uno que se pusiera una camiseta debajo de la camisa, porque es muy importante hacerlo", recordó Estrada.

De las bajas temperaturas, el médico confirmó que los resfriados vienen de salir y exponerse a un aire muy frío, casi gélido. "Sobre todo si venimos de un ambiente tibio o caliente, porque al salir al aire, ese choque de caliente a frío puede afectar nuestro sistema inmunitario", ilustró.  

Virus crecen con el frío

Estrada añadió que con las bajas temperaturas también se incrementan las condiciones que alimentan los virus que causan los resfriados y enfermedades respiratorias, como gripe. También reconoció que los catarros comunes se pueden complicar si el paciente no se cuida bien.

Explicó que esos extremos suceden cuando las personas creen que el padecimiento solo será de 24 a 48 horas entonces se descuidan. Las desatenciones en esta enfermedad pueden ocurrir porque los enfermos deciden no usar suéter o quitarse incluso la camisa.

El experto agregó que las enfermedades respiratorias también se pueden complicar o producir porque una persona sale de un lugar caliente y llega a un ambiente frío. Otro factor que puede detonar estos padecimientos es hacer ejercicios en horarios no adecuados; por ejemplo, salir a correr a las 4:00 o 5:00 de la madrugada en época de frío.

Estrada recalcó la importancia de consumir suficientes líquidos, tener una dieta balanceada en frutas, verduras, cereales integrales y consumir vitaminas C y D, así como consumir zinc, porque todo ello ayuda a prevenir las infecciones respiratorias.

Emisoras  Escúchanos