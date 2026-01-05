Frío Intenso: Temperaturas Bajo Cero en Quetzaltenango

Este lunes, 5 de enero de 2026, se reportan temperaturas bajas en diversas regiones del país, según el más reciente informe emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). La entidad indicó que la presencia de nublados persistentes en el Caribe, partes del norte de Valles de Oriente, sur y noroeste de Petén, y el este de Alta Verapaz, domina las primeras horas de la jornada.
Durante las últimas 24 horas, las estaciones sinápticas no reportaron lluvias significativas, pero sí temperaturas mínimas que llaman la atención. En el occidente nacional Quetzaltenango descendió a -1.0 °C, mientras en Cobán la mínima alcanzó 6.6 °C. Por su parte, Huehuetenango registró 7.0 °C y la ciudad capital llegó a los 10.6 °C.
Mientras tanto, la mayor parte del territorio nacional presenta cielo despejado o con pocas nubes y un ambiente cálido y soleado, marcando un contraste con las regiones afectadas por la nubosidad. Este panorama, según el análisis satelital de las 7:45 horas, es resultado del ingreso de humedad desde el mar Caribe, fenómeno que favorece la concentración de nubes sobre las áreas previamente mencionadas.
Condiciones de la tarde y pronóstico de lluvias
Hacia la tarde, el Insivumeh advierte sobre la posibilidad de nublados locales y eventuales lloviznas, especialmente en la cadena volcánica, el norte y el Caribe. Pese a esto, se espera que el sol prevalezca en la mayor parte del país, brindando períodos de mayor claridad en regiones no afectadas por el sistema de humedad.
El viento, proveniente del norte, mantendrá velocidades de entre 25 y 35 kilómetros por hora en zonas como el Altiplano Central y algunas áreas de Valles de Oriente. El pronóstico señala que estos vientos serán de intensidad ligera a moderada.
Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por la actual temporada de bajas temperaturas ya se reportan más de 11 mil 600 personas afectadas, de entre 154 emergencias atendidas asociadas al frío.
Recomendaciones ante el descenso térmico
Las autoridades meteorológicas recalcan que las bajas temperaturas continuarán especialmente durante la noche y las madrugadas en sectores elevados del Occidente, el Altiplano Central y la Franja Transversal del Norte. Recomiendan a la población reforzar las medidas de protección, especialmente en comunidades vulnerables que puedan verse afectadas.
Ante este escenario, el llamado es a tomar precauciones ante el frío, protegiendo a niños, personas mayores y otros grupos vulnerables. El constante monitoreo permitirá ajustar las acciones de prevención conforme evolucione el clima en las próximas horas.