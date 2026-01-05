 Frío Intenso: Temperaturas Bajo Cero en Quetzaltenango
Nacionales

Frío intenso: la capital registró bajas temperaturas este lunes; en Quetzaltenango descendió a -1.0 °C

Bajas temperaturas afectaron a los guatemaltecos este lunes, especialmente en el occidente, donde se registraron temperaturas bajo cero.

Compartir:
Foto: Emisoras Unidas/Archivo
frio-ciudad-guatemala / FOTO:

Este lunes, 5 de enero de 2026, se reportan temperaturas bajas en diversas regiones del país, según el más reciente informe emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). La entidad indicó que la presencia de nublados persistentes en el Caribe, partes del norte de Valles de Oriente, sur y noroeste de Petén, y el este de Alta Verapaz, domina las primeras horas de la jornada.

Durante las últimas 24 horas, las estaciones sinápticas no reportaron lluvias significativas, pero sí temperaturas mínimas que llaman la atención. En el occidente nacional Quetzaltenango descendió a -1.0 °C, mientras en Cobán la mínima alcanzó 6.6 °C. Por su parte, Huehuetenango registró 7.0 °C y la ciudad capital llegó a los 10.6 °C.

Mientras tanto, la mayor parte del territorio nacional presenta cielo despejado o con pocas nubes y un ambiente cálido y soleado, marcando un contraste con las regiones afectadas por la nubosidad. Este panorama, según el análisis satelital de las 7:45 horas, es resultado del ingreso de humedad desde el mar Caribe, fenómeno que favorece la concentración de nubes sobre las áreas previamente mencionadas.

Condiciones de la tarde y pronóstico de lluvias

Hacia la tarde, el Insivumeh advierte sobre la posibilidad de nublados locales y eventuales lloviznas, especialmente en la cadena volcánica, el norte y el Caribe. Pese a esto, se espera que el sol prevalezca en la mayor parte del país, brindando períodos de mayor claridad en regiones no afectadas por el sistema de humedad.

El viento, proveniente del norte, mantendrá velocidades de entre 25 y 35 kilómetros por hora en zonas como el Altiplano Central y algunas áreas de Valles de Oriente. El pronóstico señala que estos vientos serán de intensidad ligera a moderada.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por la actual temporada de bajas temperaturas ya se reportan más de 11 mil 600 personas afectadas, de entre 154 emergencias atendidas asociadas al frío.

Insivumeh da por iniciada la temporada de frentes fríos

Conred compartió varias recomendaciones, destacando que en los próximos meses se espera el ingreso de al menos 16 frentes fríos.

Recomendaciones ante el descenso térmico

Las autoridades meteorológicas recalcan que las bajas temperaturas continuarán especialmente durante la noche y las madrugadas en sectores elevados del Occidente, el Altiplano Central y la Franja Transversal del Norte. Recomiendan a la población reforzar las medidas de protección, especialmente en comunidades vulnerables que puedan verse afectadas.

Ante este escenario, el llamado es a tomar precauciones ante el frío, protegiendo a niños, personas mayores y otros grupos vulnerables. El constante monitoreo permitirá ajustar las acciones de prevención conforme evolucione el clima en las próximas horas.

En Portada

Presidenta del CANG: Se necesitan profesionales de alto perfil éticot
Nacionales

Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

09:17 AM, Ene 05
Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

11:45 AM, Ene 05
Aurora cae en su primer partido de prepaciónt
Deportes

Aurora cae en su primer partido de prepación

09:57 AM, Ene 05
Me quisieron asaltar: automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13t
Nacionales

"Me quisieron asaltar": automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13

09:37 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos