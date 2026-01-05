 Ligan a proceso a implicado en intento de robo bancario ocurrido en Navidad
Nacionales

Ligan a proceso a implicado en intento de robo bancario ocurrido en Navidad

El señalado, de nacionalidad hondureña, habría ingresado por el techo a la entidad bancaria ubicada en la zona 1.

Foto ilustrativa de archivo.
El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales resolvió este lunes, 5 de enero, ligar a proceso penal a un hombre de nacionalidad hondureña, quien habría ingresado a una agencia bancaria de la zona 1 capitalina el pasado 25 de diciembre.

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía contra el Crimen Organizado, por medio de la Unidad de Delitos Relacionados a Bancos y demás Instituciones Financieras, coordinó con la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil la aprehensión del sospechoso. La detención se dio en seguimiento a una orden de captura vigente que existía contra esta persona.

Además, la fiscalía presentó los indicios correspondientes ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Guatemala para respaldar los señalamientos y, tras el análisis del caso, este órgano jurisdiccional determinó dictar auto de procesamiento por el delito de robo agravado en grado de tentativa. 

Ingresó a agencia bancaria

Según las investigaciones, el extranjero está vinculado con un hecho ocurrido el 25 de diciembre de 2025, cuando en horas de la madrugada habría ingresado por la fuerza, a través del techo, a una agencia bancaria ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

"Por medio de las cámaras ubicadas en el lugar, se determinó su entrada y salida del banco", detalló el Departamento de Información y Prensa del MP.

La oficina señaló que, en seguimiento a este incidente, el sospechoso fue capturado ayer y puesto a disposición de las autoridades competentes que hoy resolvieron abrir un expediente legal para profundizar en las averiguaciones del caso.

