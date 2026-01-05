 Guatemala lidera lista de migrantes detenidos en Florida
Nacionales

Guatemala lidera lista de migrantes detenidos en Florida

Al menos 10 mil 400 migrantes de distintas nacionalidades han sido detenidos durante el operativo 'Tidal Wave' (Maremoto), implementado en Estados Unidos.

Compartir:
EFE
Migrantes; crisis migratoria / FOTO:

El operativo 'Tidal Wave' (Maremoto) de Florida suma 10 mil 400 migrantes detenidos, en su mayoría de México, Centroamérica y Venezuela, desde que comenzó hace ocho meses para cooperar con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el gobernador del estado, Ron DeSantis.

"Esta es la mayor operación conjunta de aplicación de la ley de inmigración en la historia del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y estamos orgullosos de que continuará aquí en Florida", señaló el mandatario estatal, del Partido Republicano, en una conferencia en Sanderson, norte del estado.

Guatemala es el origen del mayor número de detenidos (3.435), seguido de México (3.331), Honduras (1.353), El Salvador (312) y Venezuela (también 312), precisaron las autoridades de Florida, que no detallaron el origen del resto.

Casi dos tercios de los arrestados, el 63 %, tenían una sentencia criminal o una detención previa, incluyendo agresores violentos, pandilleros, delincuentes sexuales, fugitivos e individuos que "representan una amenaza pública seria", según una infografía compartida por DeSantis.

Banguat expone implicaciones de impuesto a remesas para migrantes

El Banco de Guatemala consideró que el impuesto del 1% a las remesas podría generar temor y uso de vías informales para el envío del dinero desde EE. UU.

Trasladados a 'Alligator Alcatraz'

Florida envió a 1 mil 916 de los detenidos a 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz de los Caimanes), el sitio de detención migratoria que el Gobierno floridano abrió en julio pasado en medio de los Everglades, una zona natural al oeste de Miami rodeada de cocodrilos, serpientes y otros animales.

"Mucho de los más de 10.000 individuos arrestados en la operación estaban intentando asediar a nuestros niños. Quédense tranquilos, nuestros fiscales estatales se asegurarán de que estos criminales pasen un buen tiempo tras las rejas antes de devolverlos al lugar del que vinieron", dijo el fiscal general floridano, James Uthmeier.

Los funcionarios destacaron que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Trump, pues el estado lidera en la cantidad de acuerdos '287(g)', que establecen la cooperación entre autoridades locales y el ICE.

El Gobierno de Trump ha deportado a más de 600.000 migrantes desde que comenzó el 20 de enero de 2025 hasta el 10 de diciembre pasado, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En Portada

Caso Melisa Palacios: MP propone numerosos testigos y peritos como medios de pruebat
Nacionales

Caso Melisa Palacios: MP propone numerosos testigos y peritos como medios de prueba

01:07 PM, Ene 05
Municipal anuncia primeros movimientos para el Clausura 2026t
Deportes

Municipal anuncia primeros movimientos para el Clausura 2026

01:47 PM, Ene 05
Presidenta del CANG: Se necesitan profesionales de alto perfil éticot
Nacionales

Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

09:17 AM, Ene 05
Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

11:45 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos