 Ataque armado en Chimaltenango: Tres hombres fallecen
Nacionales

Ataque armado deja tres hombres fallecidos en Chimaltenango

Las víctimas tenían entre 18 y 24 años de edad.

Compartir:
Ataque armado deja a tres personas fallecidas en Chimaltenango
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados sobre una banqueta. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un ataque armado ocurrido en horas de la noche del pasado lunes, 5 de enero, en la aldea El Durazno, de la cabecera departamental de Chimaltenango, cobró la vida de tres hombres. Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia.

De acuerdo con Cecilio Chacaj, vocero de la institución, al centro de llamadas ingresaron varias alertas con respecto a un tiroteo que se había registrado en la vía pública en el referido sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades.

"Elementos de la estación de Santa Isabel, Chimaltenango, a bordo de las unidades RD-11 y AD-149, reportaron que en el lugar se localizaron a tres personas de sexo masculino que presentaban varias heridas provocadas con arma de fuego. Tras la evaluación correspondiente, se determinó que ya no contaban con signos vitales", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Los cuerpos de los fallecidos se encontraban sobre una banqueta. A un costado de ellos también había una motocicleta.

Identifican a víctimas

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que las víctimas mortales de este ataque fueron identificadas por sus familiares como:

  • Ever Panteul, de 24 años de edad, residente de la colonia Alameda - sector "A".
  • Aron Inay, de 22 años, residente de Alameda - sector "A".
  • Brandon Moises Socoy, de 18 años, originario de Santa Isabel 1.
Foto embed
El área donde fueron localizados los tres hombres fallecidos. - Bomberos Municipales Departamentales

Cierre del área

Los socorristas notificaron a las autoridades sobre este caso, por lo que acudieron al lugar los agentes de la Policía Nacional Civil y cerraron el área para resguardarla mientras se presentaban los fiscales del Ministerio Público.

El paso vehicular quedó cerrado temporalmente en este sector, tomando en cuenta que las autoridades se encontraban llevando a cabo las diligencias respectivas, que incluyen el procesamiento de la escena, recabar posibles indicios y gestionar el traslado de los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

VIDEO. Incidente que involucró a patrulla de la PNC terminó con un hombre fallecidot
Nacionales

VIDEO. Incidente que involucró a patrulla de la PNC terminó con un hombre fallecido

08:09 AM, Ene 06
Mbappé no arriesga y se pierde la Supercopa de Españat
Deportes

Mbappé no arriesga y se pierde la Supercopa de España

06:55 AM, Ene 06
Ataque armado deja tres hombres fallecidos en Chimaltenangot
Nacionales

Ataque armado deja tres hombres fallecidos en Chimaltenango

07:54 AM, Ene 06
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuelat
Internacionales

Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

08:27 AM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolLiga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos