Ataque armado en Chimaltenango: Tres hombres fallecen

Un ataque armado ocurrido en horas de la noche del pasado lunes, 5 de enero, en la aldea El Durazno, de la cabecera departamental de Chimaltenango, cobró la vida de tres hombres. Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia.
De acuerdo con Cecilio Chacaj, vocero de la institución, al centro de llamadas ingresaron varias alertas con respecto a un tiroteo que se había registrado en la vía pública en el referido sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades.
"Elementos de la estación de Santa Isabel, Chimaltenango, a bordo de las unidades RD-11 y AD-149, reportaron que en el lugar se localizaron a tres personas de sexo masculino que presentaban varias heridas provocadas con arma de fuego. Tras la evaluación correspondiente, se determinó que ya no contaban con signos vitales", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Los cuerpos de los fallecidos se encontraban sobre una banqueta. A un costado de ellos también había una motocicleta.
Identifican a víctimas
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que las víctimas mortales de este ataque fueron identificadas por sus familiares como:
- Ever Panteul, de 24 años de edad, residente de la colonia Alameda - sector "A".
- Aron Inay, de 22 años, residente de Alameda - sector "A".
- Brandon Moises Socoy, de 18 años, originario de Santa Isabel 1.
Cierre del área
Los socorristas notificaron a las autoridades sobre este caso, por lo que acudieron al lugar los agentes de la Policía Nacional Civil y cerraron el área para resguardarla mientras se presentaban los fiscales del Ministerio Público.
El paso vehicular quedó cerrado temporalmente en este sector, tomando en cuenta que las autoridades se encontraban llevando a cabo las diligencias respectivas, que incluyen el procesamiento de la escena, recabar posibles indicios y gestionar el traslado de los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
