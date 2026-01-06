Incautan ilícitos y demuelen casetas en ingreso a prisión

El Ministerio de Gobernación (Mingob) afirmó este martes, 6 de enero, la implementación del plan de seguridad denominado "Operación Centinela", en el marco del cual se llevan a cabo patrullajes y operativos en puntos estratégicos del departamento de Escuintla, así como requisas en prisiones ubicadas en esa localidad.
Desde tempranas horas, los equipos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Policía Nacional Civil (PNC), Ejército de Guatemala y Ministerio Público (MP) se hicieron presentes a la referida localidad, donde mantuvieron presencia por aire y tierra durante la jornada.
Las autoridades informaron que, como parte de las acciones comprendidas en este plan, se desarrollaron requisas en las cárceles Renovación 1 y la Granja Modelo de Rehabilitación "Canadá", donde ya se tienen los primeros resultados.
De acuerdo con la DGSP, las acciones realizadas en el centro de detención de máxima seguridad Renovación 1 permitieron localizar un arma de fuego, dos teléfonos celulares y para armas de fuego.
Los equipos continúan con los procesos de verificación en este recinto, donde también se ha implementado el proceso de registro biométrico y ya han sido ingresados al menos el 50 por ciento de los privados de libertad.
Desmantelan estructuras no autorizadas
El Sistema Penitenciario confirmó que en el marco del operativo realizado en Escuintla también se llevó a cabo el desmantelamiento de casetas, infraestructura y obra gris en terrenos de la Granja de Rehabilitación Canadá, Escuintla, y áreas de los alrededores del ingreso a Renovación 1.
"Son construcciones que personas particulares realizaron en el interior de terrenos de la DGSP. Estas casetas fueron hechas por personas particulares para beneficios comerciales, sin contar con autorización por parte de la institución", explicó un portavoz de la cartera de Gobernación.
También se identificó que vecinos del sector habían usurpado parte del terreno de la Granja Canadá. Entonces, luego de notificarles, ellos estuvieron de acuerdo con que el personal de mantenimiento e ingeniería del Sistema Penitenciario les ayudara a desmontar las construcciones que habían hecho violando los límites del terreno del Estado.
Al respecto, las autoridades señalaron que se destruyeron estas edificaciones por considerar que, aunque supuestamente se crearon con fines comerciales, son utilizadas por pandillas para almacenar ilícitos.
Según información que fue publicada en un video por parte de la DGSP, estos lugares son utilizados como puesto de vigilancia para esconder drogas y armas y para tener "buzones" donde guardan objetos ilegales.
"La inteligencia penitenciaria determinó que muchas de las casetas, puestos de comida, tiendas y negocios que están alrededor de las cárceles son solo una fachada y en realidad sirven para introducir al interior de los centros de detención armas drogas celulares y hasta para instalar señal de internet ilegal", expuso.
En ese sentido, indicó que con estas acciones se está cumpliendo con la Ley Antipandillas y usando todos los recursos legales para remover en definitiva todos estos espacios.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7