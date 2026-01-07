Arrestan a guardia señalado de herir a compañero

Las fuerzas de seguridad reportaron este miércoles, 7 de enero, la captura de un hombre señalado de disparar en contra de su compañero de trabajo. El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el callejón Portales de Santa Inés, zona 4 de San Miguel Petapa, Guatemala.
De acuerdo con información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los policías de la Comisaría 15 acudieron a este sector luego de ser notificados con respecto a detonaciones de proyectil de arma de fuego que se habían escuchado.
Los agentes verificaron la situación y determinaron que en el lugar se encontraba un hombre de 36 años, que labora como guardia de seguridad privada, quien es el presunto responsable de herir de bala a su propio compañero de trabajo tras una discusión.
Los hechos ocurrieron cuando ambos se encontraban de turno como parte de sus actividades laborales, ya que prestan servicios en la misma empresa de seguridad. Según las investigaciones, discutieron por pertenecías de la compañía y la tensión se elevó hasta llegar a apuntarse con las armas de fuego y, en uno de los casos, accionar la misma.
Localizan armas en el lugar
La PNC dio a conocer que el guardia herido fue llevado a un centro asistencial, mientras que su compañero implicado en el hecho fue consignado y trasladado a la Torre de Tribunales para ser presentado ante juez competente.
En la escena quedaron dos armas fuego, una pistola y una escopeta, ambas con sus respectivas tenencias.
La escena fue resguardada y se notificó sobre este caso al Ministerio Público para las diligencias respectivas y el inicio de la investigación con respecto a lo ocurrido.