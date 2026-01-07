Hospital de Amatitlán denuncia posible hurto de medicamentos

El Hospital Nacional de Amatitlán dio a conocer que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por un caso de posible hurto de medicamentos. Asimismo, reiteró su enfoque en garantizar la transparencia y eficacia orientada a garantizar servicios de salud de calidad.
Por medio de un comunicado compartido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se detalló que la Dirección del centro asistencial, en cumplimiento de sus atribuciones legales y de su responsabilidad institucional, interpuso la denuncia de carácter penal el 6 de enero de 2026 ante las instancias jurídicas competentes.
Se indicó que el hecho está relacionado con posibles delitos que "podrían resultar lesivos para los intereses del Estado de Guatemala", sin profundizar en las anomalías que se habrían detectado y que motivaron esta acción.
"Dicha denuncia ha sido presentada ante los entes de investigación correspondientes, a quienes compete el análisis, verificación y seguimiento de los hechos señalados, conforme al marco legal vigente y a los procedimientos establecidos por la ley", se lee en el documento.
Asimismo, se indicó que la Dirección del hospital reitera su plena disposición de colaborar con las autoridades competentes en todo lo que sea requerido durante el desarrollo de las investigaciones, respetando en todo momento el debido proceso.