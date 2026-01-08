 Petén: Director del centro universitario muere tras ataque
Nacionales

Muere en ataque armado el director del centro universitario de Petén

Edy Romero murió tras su ingreso a un hospital.

Compartir:
Edy Romero, director del Centro Universitario de Petén., .
Edy Romero, director del Centro Universitario de Petén. / FOTO: .

El director del Centro Universitario de Petén (CUDEP) de la Universidad de San Carlos para el período 2025-2029, Edy Josué Romero Tzin, murió tras ser víctima de un ataque armado este jueves, 8 de enero, en el referido departamento.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un incidente que había ocurrido en un sector del municipio de San Benito, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el interior de una ferretería a un hombre que presentaba múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Este negocio está ubicado en cercanías de la sede de la 57 compañía de ese cuerpo de socorro.

"El personal le brindó asistencia prehospitalaria al paciente y posteriormente lo trasladó hacia la emergencia del hospital de San Benito, falleciendo al arribo al centro asistencial", informó Hans Lemus, vocero de la institución.

Agregó que la persona afectada fue identificada como Edy Josué Romero Tzin, de 60 años.

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar donde ocurrieron los hechos y se coordinó con la fiscalía para el seguimiento del caso y que se puedan iniciar las investigaciones.

Recién asumió dirección del centro universitario

Romero Tzin fue juramentado en octubre del año pasado como director del Centro Universitario de Petén (CUDEP) para el período 2025-2029. La Usac destacó en su momento la amplia trayectoria laboral con la que contaba, enfocada a proyectos ambientales, radiofónicos, educación media y formación universitaria, al frente de entidades educativas estatales.

La Usac emitió un comunicado por medio del cual lamentó el sensible fallecimiento del licenciado y aseguró que su vocación de servicio y compromiso con la educación superior dejan una huella imborrable en la comunidad universitaria.

"Acompañamos con afecto a su familia y seres queridos, elevando una oración por su descanso y por la fortaleza de quienes hoy sienten su partida. Descanse en paz", agrega el mensaje.

Foto embed
. - Usac

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Aeropuertos La Aurora y Mundo Maya adoptan nuevos equipos de escaneot
Nacionales

Aeropuertos La Aurora y Mundo Maya adoptan nuevos equipos de escaneo

10:55 AM, Ene 08
Datos históricos que dejó el Barcelona-Athletic Clubt
Deportes

Datos históricos que dejó el Barcelona-Athletic Club

10:27 AM, Ene 08
Juzgado aplaza audiencia de acusado de embestir a motorista en zona 9t
Nacionales

Juzgado aplaza audiencia de acusado de embestir a motorista en zona 9

10:09 AM, Ene 08
VIDEOS: Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICEt
Internacionales

VIDEOS: Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICE

12:00 PM, Ene 08

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos