Petén: Director del centro universitario muere tras ataque

El director del Centro Universitario de Petén (CUDEP) de la Universidad de San Carlos para el período 2025-2029, Edy Josué Romero Tzin, murió tras ser víctima de un ataque armado este jueves, 8 de enero, en el referido departamento.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un incidente que había ocurrido en un sector del municipio de San Benito, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el interior de una ferretería a un hombre que presentaba múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Este negocio está ubicado en cercanías de la sede de la 57 compañía de ese cuerpo de socorro.
"El personal le brindó asistencia prehospitalaria al paciente y posteriormente lo trasladó hacia la emergencia del hospital de San Benito, falleciendo al arribo al centro asistencial", informó Hans Lemus, vocero de la institución.
Agregó que la persona afectada fue identificada como Edy Josué Romero Tzin, de 60 años.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar donde ocurrieron los hechos y se coordinó con la fiscalía para el seguimiento del caso y que se puedan iniciar las investigaciones.
Recién asumió dirección del centro universitario
Romero Tzin fue juramentado en octubre del año pasado como director del Centro Universitario de Petén (CUDEP) para el período 2025-2029. La Usac destacó en su momento la amplia trayectoria laboral con la que contaba, enfocada a proyectos ambientales, radiofónicos, educación media y formación universitaria, al frente de entidades educativas estatales.
La Usac emitió un comunicado por medio del cual lamentó el sensible fallecimiento del licenciado y aseguró que su vocación de servicio y compromiso con la educación superior dejan una huella imborrable en la comunidad universitaria.
"Acompañamos con afecto a su familia y seres queridos, elevando una oración por su descanso y por la fortaleza de quienes hoy sienten su partida. Descanse en paz", agrega el mensaje.
