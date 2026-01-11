Bomberos atienden triple colisión en ruta Interamericana

Bomberos Voluntarios acudieron al kilómetro 107.5 de la carretera Interamericana para atender una triple colisión, durante la tarde de este domingo (11/01/2026). En el lugar, un carro de cuatro puertas quedó volcado, con las llantas hacia arriba, aunque los ocupantes resultaron ilesos.
Tras el accidente, se confirmó que solo hubo daños materiales, aunque los técnicos en urgencias médicas informaron que fue necesario asistir a varias personas con crisis nerviosa, por el miedo que les generó el accidente.
Uno de los carros quedó totalmente volteado frente a la tienda llamada 108, en el referido tramo de la ruta Interamericana. En tanto, un segundo carro quedó con el búmper totalmente dañado, y fuera de la carretera, sobre un terreno particular.
El accidente de tránsito generó algunas complicaciones viales, porque uno de los carros involucrados quedó tirado en el carril derecho. Medios locales indicaron que el accidente ocurrió en el área del cantón Chupol, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché.
Piden precaución por lluvias en varios sectores
Autoridades de tránsito pidieron manejar con precaución porque se registran lluvias en sectores de la ciudad capital como las zonas 5, 6, 17, 18, 24 y 25.
"Active las luces de su vehículo y precaución bajo puentes, pasarelas o viaductos, por la espera de motoristas", recomendó el vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo.
Otras autoridades recordaron que con la lluvia el asfalto se pone liso, por lo que es necesario moderar la velocidad para evitar derrapes y otros accidentes.
Además, autoridades viales de Villa Nueva recordaron que el tránsito es totalmente fluido en la calzada Raúl Aguilar Batres y 38 calle de la zona 12. En ese lugar se desarrollaron algunos trabajos de instalación de una pasarela durante la noche y parte de la madrugada.