 Hombre encontrado sin vida en San Juan Sacatepéquez
Nacionales

Hombre es hallado sin vida cerca de parroquia de San Juan Sacatepéquez

Preliminarmente se conoció que la persona no presentaba señales de violencia.

El cuerpo fue encontrado a un costado de la parroquia de San Juan Sacatepéquez.
El cuerpo fue encontrado a un costado de la parroquia de San Juan Sacatepéquez. / FOTO: Bomberos Voluntarios

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la madrugada de este lunes, 12 de enero, en el área de los portales del salón municipal, a un costado de la parroquia de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Los vecinos solicitaron el apoyo de los Bomberos Voluntarios debido a que observaron que en la vía pública se encontraba un hombre en aparente estado inconsciente. Por ello, al lugar se movilizaron unidades de la 37 Compañía de esa institución.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas confirmaron la presencia del paciente con problemas de salud y al evaluarlo determinaron que ya no contaba con signos vitales.

"De manera preliminar, se presume que el deceso pudo haber sido provocado por una posible intoxicación alcohólica", explicó un portavoz de la entidad de socorro.

El fallecido no pudo ser identificado, ya que no se encontraron documentos personales en el lugar y tampoco se acercó alguien que pudiera detallar de quién se trataba. Solo se observó que tenía aproximadamente 60 años de edad.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar del hallazgo para llevar a cabo las diligencias correspondientes y gestionar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se buscará determinar el origen del deceso.

Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembre

José Rubén Zamora pasó aproximadamente 15 horas en uno de los hospitales públicos de la Ciudad de Guatemala.

Caso reciente en Villa Nueva

Un hombre fue localizado sin vida el pasado 31 de diciembre en el asentamiento línea férrea sector 21 "A", frente al lote número 15 de Ciudad Real 1, zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

De acuerdo con Rafael Zúñiga, vocero de los Bomberos Municipales, al centro de llamadas de la institución ingresaron múltiples alertas para reportar que esta persona permanecía en estado inconsciente y se sospechaba de problemas de salud.

Los familiares y vecinos notaron que el hombre había estado mucho tiempo sin moverse, situación que los alarmó, así que optaron por buscar el apoyo de los paramédicos para determinar qué le ocurría.

"El paciente fue evaluado por nuestros paramédicos, quienes confirmaron que carecía de signos vitales. No se observaron señales de violencia en su cuerpo", explicó en su momento Leandro Amado, vocero de la entidad.

Agregó que el fallecido fue identificado como Artemio Hernández de Paz, de 53 años.

