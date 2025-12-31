 Hallan a hombre sin vida en Villa Nueva
Nacionales

Hallan a hombre sin vida en Villa Nueva

Los socorristas no observaron señales de violencia en su cuerpo.

La persona permanecía frente a una vivienda en Villa Nueva., Bomberos Municipales
La persona permanecía frente a una vivienda en Villa Nueva. / FOTO: Bomberos Municipales

Un hombre sin vida fue localizado este miércoles, 31 de diciembre, en el asentamiento línea férrea sector 21 "A", frente al lote número 15 de Ciudad Real 1, zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

De acuerdo con Rafael Zúñiga, vocero de los Bomberos Municipales, al centro de llamadas de la institución ingresaron múltiples alertas para reportar que esta persona permanecía en estado inconsciente y se sospechaba de problemas de salud.

Los familiares y vecinos notaron que el hombre había estado mucho tiempo sin moverse, situación que los alarmó, así que optaron por buscar el apoyo de los paramédicos para determinar qué le ocurría.

"El paciente fue evaluado por nuestros paramédicos, quienes confirmaron que carecía de signos vitales. No se observaron señales de violencia en su cuerpo", explicó Leandro Amado, vocero de la entidad.

Agregó que el fallecido fue identificado como Artemio Hernández de Paz, de 53 años.

Hasta el momento, se desconocen las posibles causas del deceso. Corresponderá a las autoridades darle el seguimiento respectivo a este caso.

Los técnicos en urgencias médicas que atendieron la emergencia notificaron a la Policía Nacional Civil sobre lo ocurrido, así que los agentes acudieron de inmediato y cerraron el área para quedar a la espera de que se presentaran los fiscales del Ministerio Público.

