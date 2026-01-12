Roxana Baldetti: juzgado pospone etapa intermedia

El Juzgado de Mayor Riesgo "B" suspendió el inicio de la etapa intermedia de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, procesada dentro del caso "Cooptación del Estado". La audiencia estaba prevista para la presente semana; sin embargo, no fue posible llevarla a cabo por razones de las que hasta ahora no se han brindado detalles.
La información que compartió la defensa de la exfuncionaria con respecto al tema es que la diligencia fue reprogramada para marzo de 2026, pero no se tiene, por el momento, una fecha específica.
Desde hace más de un año está pendiente de que el caso avance a la fase intermedia. Incluso en febrero de 2025 fue suspendida la audiencia debido a que los delegados del Ministerio Público no se presentaron a tribunales y solo enviaron un memorial para excusarse.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) vinculan a la exfuncionaria con una serie de hechos irregulares que involucran la apropiación de fondos públicos para beneficio propio y de otras personas que habrían formado parte de una estructura de corrupción.
Señalamientos contra Baldetti
Las pesquisas en torno al caso Cooptación del Estado revelaron que, durante el gobierno del Partido Patriota, encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se habría creado una estructura de corrupción a gran escala que se habría beneficiado por varias vías.
Se reveló que solo por el cobro de coimas, relacionadas con contratos nuevos y en curso, la estructura pudo haber recibido alrededor de 500 millones de quetzales.
La investigación del caso se dividió en dos fases. La primera dio seguimiento al caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, donde se alegó que inversionistas españoles habrían obtenido una parte del Puerto Quetzal mediante el pago de sobornos. La segunda fase, conocida como "La Coperacha", detalló que varios funcionarios del gobierno "agasajaron" al binomio presidencial con costosos regalos adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Roxana Baldetti está implicada en varios casos de corrupción, entre ellos "La Línea", "Agua Mágica", "Cooptación del Estado" y "RIC", y lleva aproximadamente nueve años en prisión.
Hasta ahora, ha sido condenada a 16 años de cárcel por el caso "La Línea" y a 15 años de privación de libertad por el caso "Agua Mágica". Sin embargo, los otros dos procesos penales donde está señalada siguen en curso.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7