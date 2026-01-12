Trágico accidente en la ruta al Atlántico

Un impactante y mortal accidente de tránsito quedó captado por cámaras de seguridad de un negocio ubicado a la orilla de la carretera en el kilómetro 57 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso. Las imágenes, que se han difundido en redes sociales, muestran la secuencia del hecho ocurrido cuando una camioneta arrolló a los ocupantes de una motocicleta.
Según se observa en el video, tras el impacto la camioneta continuó su marcha durante varios metros con la motocicleta incrustada en la parte frontal del vehículo, específicamente en uno de los neumáticos delanteros. La fricción provocó chispas visibles mientras el vehículo de dos ruedas era arrastrada sobre el asfalto junto a sus ocupantes, evidenciando la violencia del accidente.
En la grabación se observa que uno de los ocupantes de la motocicleta quedó tendido varios metros atrás, mientras que la mujer que viajaba como acompañante fue arrastrada por una mayor distancia. Tras quedar sobre la cinta asfáltica, segundos después un autobús que circulaba por el lugar le pasó encima, causándole la muerte de forma inmediata. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer fallecida.
Identifican al piloto de la moto
El hombre que acompañaba a la mujer fue identificado como Julio Alexander Mejía, quien resultó gravemente herido y fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.
Los Bomberos Municipales Departamentales de Sanarate, a bordo de la unidad AD-127, atendieron la emergencia y notificaron a las autoridades correspondientes. "A la altura del kilómetro 57.5 de la ruta al Atlántico una mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo que siguió su marcha", señala el reporte oficial de los cuerpos de socorro.
Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades. Hasta ahora se desconoce si el piloto de la camioneta involucrada fue detenido, mientras el caso continúa bajo análisis del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.