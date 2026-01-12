 Trágico accidente en la ruta al Atlántico
Nacionales

Trágico accidente en la ruta al Atlántico queda registrado en video

Mortal accidente en la ruta al Atlántico queda grabado por cámaras de seguridad.

Compartir:
Una mujer quedó fallecida sobre la carretera. , Redes sociales.
Una mujer quedó fallecida sobre la carretera. / FOTO: Redes sociales.

Un impactante y mortal accidente de tránsito quedó captado por cámaras de seguridad de un negocio ubicado a la orilla de la carretera en el kilómetro 57 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso. Las imágenes, que se han difundido en redes sociales, muestran la secuencia del hecho ocurrido cuando una camioneta arrolló a los ocupantes de una motocicleta.

Según se observa en el video, tras el impacto la camioneta continuó su marcha durante varios metros con la motocicleta incrustada en la parte frontal del vehículo, específicamente en uno de los neumáticos delanteros. La fricción provocó chispas visibles mientras el vehículo de dos ruedas era arrastrada sobre el asfalto junto a sus ocupantes, evidenciando la violencia del accidente.

En la grabación se observa que uno de los ocupantes de la motocicleta quedó tendido varios metros atrás, mientras que la mujer que viajaba como acompañante fue arrastrada por una mayor distancia. Tras quedar sobre la cinta asfáltica, segundos después un autobús que circulaba por el lugar le pasó encima, causándole la muerte de forma inmediata. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer fallecida.

Identifican al piloto de la moto

El hombre que acompañaba a la mujer fue identificado como Julio Alexander Mejía, quien resultó gravemente herido y fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Los Bomberos Municipales Departamentales de Sanarate, a bordo de la unidad AD-127, atendieron la emergencia y notificaron a las autoridades correspondientes. "A la altura del kilómetro 57.5 de la ruta al Atlántico una mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo que siguió su marcha", señala el reporte oficial de los cuerpos de socorro.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades. Hasta ahora se desconoce si el piloto de la camioneta involucrada fue detenido, mientras el caso continúa bajo análisis del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.

En Portada

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampiónt
Nacionales

Actividades de inicio de clases en Santiago Atitlán canceladas debido al sarampión

08:20 AM, Ene 12
Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Viníciust
Deportes

Simeone se disculpa públicamente por el episodio con Vinícius

07:10 AM, Ene 12
Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembret
Nacionales

Periodista José Rubén Zamora requirió asistencia médica en diciembre

07:30 AM, Ene 12
Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménezt
Farándula

Filtran imágenes del piloto y la avioneta previo al accidente donde murió Yeison Jiménez

06:30 AM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoLiga NacionalFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos