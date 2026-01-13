Habilitan paso tras fuerte accidente de tráiler en Villa Nueva

Desde horas de la madrugada de este martes, 13 de enero, se reportaron complicaciones para transitar en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, como consecuencia de un fuerte accidente ocurrido en la 4ª avenida y 8ª calle de la zona 1. En el sector fue necesario realizar cierres y desvíos.
De acuerdo con Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, aproximadamente a las 04:00 de la mañana en ese sector hubo una colisión que dejó daños a la propiedad privada.
"Se vieron involucrados los conductores de un vehículo particular, que aparentemente no respetó el alto, y de un vehículo de transporte pesado que quedó empotrado tras colisionar con el automóvil", explicó.
Agregó que el conductor del carro tipo sedán se dio a la fuga tras lo ocurrido, por lo que se hicieron las coordinaciones con la Policía Nacional Civil para el seguimiento del caso.
Cierre temporal
Quevedo detalló que se coordinó la presencia de una grúa para retirar los vehículos involucrados en este accidente, los cuales quedaron con evidentes daños en su estructura que no permitían su retiro sin que se utilizara maquinaria.
Además, el personal municipal se encargó de realizar labores en la zona debido a que había aceite derramado sobre la carretera y fue necesario colocar material sólido para evitar mayores inconvenientes.
El funcionario indicó que debido a esta situación se mantuvo un cierre temporal en la 4ª avenida de la zona 1, desde donde el tránsito era desviado hacia la 3ª avenida para enfilar a calles aledañas.
Luego de más de tres horas de mantener cerrado ese tramo, la PMT confirmó que fueron retirados el tráiler y el carro y movilidad vehicular se ha restaurado por completo.
Cámaras captan impactantes imágenes
La PMT de Villa Nueva difundió la grabación del momento exacto en el que ocurrió el accidente. En estas se observa cuando se da el impacto entre el tráiler y el carro. Esto ocurre en un cruce donde había un alto que estaba colocado en el tramo del cual provenía el automovilista.