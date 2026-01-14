 Un error provoca un brutal accidente entre tres motocicletas
Nacionales

Impactante video muestra cómo un error provoca un brutal accidente entre tres motocicletas

Video revela choque múltiple de motoristas que terminó con cuatro personas heridas.

Video muestra múltiple accidente de motoristas en Coatepeque., Captura de pantalla video de Facebook.
Video muestra múltiple accidente de motoristas en Coatepeque. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido ampliamente en redes sociales muestra el momento en que un motorista provoca un accidente que involucra a otras tres personas en Coatepeque, Quetzaltenango.

En las imágenes se observa que tres motocicletas se desplazaban casi a la misma distancia. Sin embargo, la que circulaba unos metros atrás pierde el control del timón, impacta contra los otros motoristas y provoca que todos terminen tendidos sobre la cinta asfáltica.

En una de las motocicletas viajaban dos personas, por lo que el número total de lesionados fue de cuatro. Todos sufrieron una brutal caída, aunque, según se aprecia en el video, ninguno presentó heridas de gravedad.

Tras el percance, varios vecinos del sector salieron a auxiliar a los afectados, brindándoles apoyo inmediato mientras se recuperaban del impacto. De acuerdo con la información disponible, ninguno de los lesionados requirió traslado a un centro asistencial.

Otro accidente captado en video en Huehuetenango

En otro video que también se volvió viral recientemente, se observa un choque frontal entre dos motoristas en la zona 4 de Huehuetenango. Las imágenes muestran que varios conductores circulaban con normalidad por su vía, cuando de forma repentina aparece un motorista en el carril contrario, quien no respeta el paso de los demás y termina impactando de frente con otro motociclista.

Producto del violento choque, ambos quedan convalecientes sobre la carretera. Fueron auxiliados por otros conductores que transitaban por el lugar y, afortunadamente, ninguno necesitó ser trasladado a un hospital.

Recomendaciones de las autoridades

Ante estos hechos, autoridades de tránsito reiteran una serie de recomendaciones para prevenir accidentes:

  • Respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos.
  • No invadir el carril contrario, especialmente en vías con alto flujo vehicular.
  • Utilizar siempre casco y equipo de protección, tanto el conductor como el acompañante.
  • Evitar maniobras imprudentes y conducir con total atención al entorno.
  • Reforzar la educación vial, especialmente entre motoristas, uno de los grupos más vulnerables en accidentes de tránsito.

Las autoridades hacen un llamado a la conciencia y responsabilidad de los conductores, recordando que la mayoría de los accidentes pueden evitarse con respeto a las normas de tránsito y conducción preventiva.

