Conductora muere en accidente en la ruta interamericana

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una persona y dejó a varias heridas. El hecho se registró en horas de la madrugada de este miércoles 14 de enero en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron notificados con respecto a un fuerte percance vial que había ocurrido en ese sector y que había dejado a múltiples personas afectadas, por lo que de inmediato se trasladaron unidades de emergencia.
Según la información preliminar, por causas no establecidas, el conductor de un camión de volteo perdió el control del volante y cruzó al carril contrario, impactando de frente con un automóvil.
Los técnicos en urgencias médicas establecieron que dentro del carro quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos cinco mujeres, incluida una bebé, quienes presentan múltiples heridas, por lo que se implementó el protocolo correspondiente para su rescate.
"Los socorristas utilizaron equipo especial para poder extraerlas de la estructura del automóvil. Posteriormente, cuatro de ellas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango debido a que presentaban fracturas en las extremidades", dijo Leandro Amado, vocero de la entidad de socorro.
Añadió que en el lugar se confirmó que la conductora ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada, solo se estableció que todas son originarias de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.
Cierre vehicular
Debido a la magnitud de este incidente, las autoridades implementaron un cierre vehicular parcial en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana.
En el lugar hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público que llevan a cabo las diligencias correspondientes y gestionan el traslado del cuerpo de la fallecida hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Accidente en ruta al Atlántico
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que hubo una colisión que involucró a conductores de transporte de carga en el kilómetro 220 de ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de la aldea Río Blanco, Los Amates, Izabal.
El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales. Brigadas de la institución trabajan en la regulación vehicular y alternan el paso de vehículos.