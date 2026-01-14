 Conductora muere en accidente en la ruta interamericana
Nacionales

Conductora fallece tras accidente en la ruta Interamericana

Un camión se pasó al carril contrario e impactó de frente con el automóvil en el que viajaba la víctima.

Compartir:
., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de una persona y dejó a varias heridas. El hecho se registró en horas de la madrugada de este miércoles 14 de enero en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron notificados con respecto a un fuerte percance vial que había ocurrido en ese sector y que había dejado a múltiples personas afectadas, por lo que de inmediato se trasladaron unidades de emergencia.

Según la información preliminar, por causas no establecidas, el conductor de un camión de volteo perdió el control del volante y cruzó al carril contrario, impactando de frente con un automóvil.

Los técnicos en urgencias médicas establecieron que dentro del carro quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos cinco mujeres, incluida una bebé, quienes presentan múltiples heridas, por lo que se implementó el protocolo correspondiente para su rescate.

"Los socorristas utilizaron equipo especial para poder extraerlas de la estructura del automóvil. Posteriormente, cuatro de ellas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango debido a que presentaban fracturas en las extremidades", dijo Leandro Amado, vocero de la entidad de socorro.

Añadió que en el lugar se confirmó que la conductora ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada, solo se estableció que todas son originarias de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.

Cierre vehicular

Debido a la magnitud de este incidente, las autoridades implementaron un cierre vehicular parcial en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana.

En el lugar hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público que llevan a cabo las diligencias correspondientes y gestionan el traslado del cuerpo de la fallecida hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Accidente en ruta al Atlántico

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que hubo una colisión que involucró a conductores de transporte de carga en el kilómetro 220 de ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de la aldea Río Blanco, Los Amates, Izabal.

El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales. Brigadas de la institución trabajan en la regulación vehicular y alternan el paso de vehículos.

En Portada

Investigaciones en curso en Petén por muerte de directivo universitariot
Nacionales

Investigaciones en curso en Petén por muerte de directivo universitario

07:55 AM, Ene 14
Flick desea lo mejor a Xabi Alonso tras dejar el Real Madridt
Deportes

Flick desea "lo mejor" a Xabi Alonso tras dejar el Real Madrid

07:30 AM, Ene 14
Impactante video muestra cómo un error provoca un brutal accidente entre tres motocicletast
Nacionales

Impactante video muestra cómo un error provoca un brutal accidente entre tres motocicletas

07:51 AM, Ene 14
Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones de agresión sexual y así fue su primera reacciónt
Farándula

Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones de agresión sexual y así fue su primera reacción

07:23 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos