Cuatro heridos en ataque armado en bus en Escuintla

Cuatro personas resultaron heridas en el marco de un ataque armado que se registró en horas de la madrugada de este viernes, 16 de enero, en el interior de un bus extraurbano. El hecho ocurrió en el kilómetro 52 de la ruta hacia el Pacífico, en el tramo entre Palín y Escuintla.
De forma preliminar se conoció que desconocidos tomaron por asalto la unidad de los transportes "Mensajera" y, en el momento en el que despojaban de sus pertenencias a los pasajeros y trabajadores, se inició un intercambio de disparos.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que al teléfono de emergencia ingresaron llamados de auxilio indicando de personas heridas de arma de fuego en este sector, por lo que de inmediato se coordinó la presencia de unidades.
"Los técnicos en urgencias médicas constataron que en este punto se encontraban cuatro personas que presentaban heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
El personal de la 14 compañía, de Escuintla, le brindó atención prehospitalaria al piloto del bus, quien presentaba múltilples impactos de bala. Posteriormente, fue trasladado a la emergencia del hospital Nacional de Escuintla, donde fue identificado como Emilio Armando Morán, de 38 años de edad.
Mientras tanto, los socorristas de la 60 compañía, de Palín, Escuintla, aplicaron atención prehospitalaria a tres personas de sexo masculino, quienes también presentaban heridas por disparos.
Uno de los pacientes fue trasladado a la emergencia del hospital Nacional de Escuintla y los otros dos a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la localidad. Hasta el momento, se desconocen sus identidades.
Investigan incidente armado
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que trasladó brigadas al kilómetro 52 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur) para dar seguimiento a la emergencia generada por el hecho de violencia.
La entidad indicó que el autobús permanece fuera de la vía, pero se mantiene presencia de personal para regular el tránsito y evitar mayores inconvenientes.
La Policía Nacional Civil también acudió a este sector y coordinó con la fiscalía las acciones correspondientes para verificar la presencia de indicios que permitan avanzar en las investigaciones de este caso y deducir responsabilidades.