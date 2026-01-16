CANG confirma inscripción de 18 candidatos para magistrado de CC

El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) confirmó este viernes 16 de enero, la inscripción de 18 candidatos para la elección de magistrados (titular y suplente) de la Corte de Constitucionalidad, período 2026-2031.
Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del CANG detalló que se inscribieron 12 candidatos a magistrado titular; 6 candidatos a magistrado suplente, además una candidatura postulada para ambas magistraturas está pendiente de definición.
"Todas las planillas han sido ya legalmente notificadas en relación a la elección de magistrado titulares y suplente de Corte de Constitucionalidad. Únicamente un candidato que presentó expediente para magistrado titular y lo hizo también para magistrado suplente, en ambos expedientes presentan un previo, entonces se le dieron tres días contados a partir de la notificación para que pueda subsanar estos previos haciéndole salvedad que de no ser pues subsana las falencias, no será inscrito", indicó Peña.
Consejo Superior Universitario
El Tribunal Electoral del CANG también recibió 15 solicitudes de inscripción de candidatos para la elección de representante del Colegio de Abogados y Notarios ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Dicha elección se realizará el jueves 5 de febrero de 2026.
Con información de Omar Solís y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*