 UFM de luto por muerte del doctor Armando de la Torre
UFM de luto por muerte del doctor Armando de la Torre

El doctor Armando de la Torre se destacó como maestro, filósofo, profesor y director de la escuela de estudios sociales de la UFM.

Familiares y amigos confirmaron el fallecimiento del doctor, Armando de la Torre, quien se destacó como maestro, filósofo, profesor y director de la escuela de estudios sociales de la Universidad Francisco Marroquín (UFM). Tras conocerse el deceso del destacado personaje, varias instituciones y allegados manifestaron su pesar por la triste noticia.

Allegados informaron que el maestro será velado en Funeraria Las Flores, ubicada en la Avenida Las Américas. Sin embargo, destacaron que por el momento no se precisa la hora en la que empiecen los servicios fúnebres para honrar la vida de mentor.

El movimiento cívico de derecha Guatemala Inmortal expresó su reacción por el deceso. En un comunicado afirmaron que "lamentan profundamente el fallecimiento de Armando de la Torre, defensor de la libertad en Guatemala y aguerrido luchador contra el comunismo y las tiranías".

Agradecemos su valentía, su firmeza de principios y reconocemos el legado que deja en la historia de nuestro país", agregó Guatemala Inmortal.

Con información de la editora Verónica Paz, de Emisoras Unidas FM.

Muestras de condolencias por el profesor Armando de La Torre

La Junta Directiva y los miembros del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) también lamentaron lo ocurrido.

Con respeto, aprecio y admiración, presentamos nuestras condolencias por el fallecimiento del Doctor ArmandodelaTorre. Destacado catedrático e incansable defensor de los principios dela libertad. QEPD", expresaron.

El grupo Defensa por la Propiedad Privada GT también pulicó su pesar por medio de una esquela en la que desearon que el intelectual descanse en paz. Además, definieron al doctor Armando de la Torre como "valiente defensor de la propiedad privada y libertad en Guatemala".

El diputado Álvaro Arzú Escobar también fijó su postura, indicando que "con profundo pesar despedimos al Dr. Armando de la Torre, maestro y referente intelectual; vivió con el anhelo de ver a su amada Cuba libre. Gracias por su legado, valentía y amor por la libertad. Paz a su familia".

