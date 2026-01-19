Hombre escapa de motoladrones en plena Avenida Bolívar

Un video que circula en redes sociales muestra el instante exacto en que un hombre logró escapar de un intento de asalto perpetrado por dos motoladrones en la Avenida Bolívar, zona 3 de la capital. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, revelan la vulnerabilidad de los peatones y comerciantes en la sector.
En el video se observa a la víctima recostada en la pared frente a su lugar de trabajo cuando de manera repentina aparecen dos sujetos a bordo de una motocicleta. El acompañante llevaba un arma de fuego con la que apuntó directamente al hombre desde la moto. Según el registro, los delincuentes se disponían a descender del vehículo para consumar el robo.
Sin embargo, la reacción inmediata de la víctima evitó que el asalto tuviera éxito. Al percatarse de la amenaza, salió corriendo e ingresó rápidamente al local donde trabaja. Los motoladrones, sorprendidos por la acción, permanecieron unos segundos observando la escena antes de huir del lugar, dejando la situación sin consecuencias físicas para la víctima.
Vecino piden más presencia de la policía
El hecho ha generado alarma entre los vecinos y comerciantes del sector, quienes manifiestan su preocupación por el aumento de asaltos durante las horas diurnas. Algunos mencionan que preocupante ver cómo actúan tan cerca de negocios y viviendas. Aseguran que necesitan más presencia policial para sentirse seguros.
Autoridades locales han reforzado patrullajes en algunas zonas cercanas, aunque la ciudadanía exige medidas más efectivas y permanentes para prevenir este tipo de delitos. Mientras tanto, el video se ha viralizado, evidenciando la necesidad de mayor seguridad en áreas comerciales de la capital y recordando a la población la importancia de la precaución ante la delincuencia.