 Hombre escapa de motoladrones en plena Avenida Bolívar
Nacionales

VIDEO. Hombre corre a toda velocidad para escapar de motoladrones en plena Avenida Bolívar

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, revelan la vulnerabilidad de los peatones y comerciantes en la zona.

Compartir:
Asalto fallido en la Avenida Bolívar., Captura de pantalla video de X.
Asalto fallido en la Avenida Bolívar. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante exacto en que un hombre logró escapar de un intento de asalto perpetrado por dos motoladrones en la Avenida Bolívar, zona 3 de la capital. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, revelan la vulnerabilidad de los peatones y comerciantes en la sector.

En el video se observa a la víctima recostada en la pared frente a su lugar de trabajo cuando de manera repentina aparecen dos sujetos a bordo de una motocicleta. El acompañante llevaba un arma de fuego con la que apuntó directamente al hombre desde la moto. Según el registro, los delincuentes se disponían a descender del vehículo para consumar el robo.

Sin embargo, la reacción inmediata de la víctima evitó que el asalto tuviera éxito. Al percatarse de la amenaza, salió corriendo e ingresó rápidamente al local donde trabaja. Los motoladrones, sorprendidos por la acción, permanecieron unos segundos observando la escena antes de huir del lugar, dejando la situación sin consecuencias físicas para la víctima.

Vecino piden más presencia de la policía 

El hecho ha generado alarma entre los vecinos y comerciantes del sector, quienes manifiestan su preocupación por el aumento de asaltos durante las horas diurnas. Algunos mencionan que preocupante ver cómo actúan tan cerca de negocios y viviendas. Aseguran que necesitan más presencia policial para sentirse seguros.

Autoridades locales han reforzado patrullajes en algunas zonas cercanas, aunque la ciudadanía exige medidas más efectivas y permanentes para prevenir este tipo de delitos. Mientras tanto, el video se ha viralizado, evidenciando la necesidad de mayor seguridad en áreas comerciales de la capital y recordando a la población la importancia de la precaución ante la delincuencia.

Gobierno oficializa Estado de Sitio: Estas son las medidas que incluye

En el diario oficial fue publicado el decreto sobre la aplicación de esta medida durante 30 días a nivel nacional.

En Portada

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataques

07:21 AM, Ene 19
Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Reyt
Deportes

Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Rey

06:59 AM, Ene 19
Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcadot
Nacionales

Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcado

07:04 AM, Ene 19
¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?t
Nacionales

¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?

05:49 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos