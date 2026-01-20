Accidente de camión en calzada Aguilar Batres

Un accidente de tránsito se produjo en horas de la tarde de este martes, 20 de enero, en la calzada Aguilar Batres y 15 calle de la zona 12, Ciudad de Guatemala. El paso quedó parcialmente bloqueado en este sector.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que, por causas no establecidas, el conductor de un camión perdió el control del volante y esto generó que volcara en el referido sector.
En el marco de este percance, el vehículo también impactó en las bases de la estructura de la pasarela del Transmetro. Debido a esto, el piloto quedó atrapado y fue necesaria la intervención de los cuerpos de socorro.
Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia y detallaron que utilizaron equipo hidráulico especial para poder liberar a la persona de la estructura de la cabina del vehículo.
"Al momento de ser evaluado se confirma que el paciente presenta golpes leves en diferentes partes del cuerpo. Fue evaluado y comentó que en el lugar resolvería su situación legal", explicó un portavoz de la institución.
Hasta el momento, la persona herida no ha sido identificada.
Cierre vehicular
Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, indicó que esta situación está generando problemas para los usuarios que provienen de la zona 12 y se dirigen hacia el área de El Trébol.
"Manténgase atento, porque aún no se habilita el tramo. Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona. Estamos a la espera de una grúa para el camión que resultó totalmente dañado", explicó.
En este espacio se mantiene un cierre de carriles. En ese contexto, el funcionario municipal sugirió utilizar la avenida Petapa o el tramo del Periférico para poder ir al norte del sector.
Impacto de accidentes viales
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.
Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.