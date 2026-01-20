 Accidente de camión en calzada Aguilar Batres
Nacionales

Tránsito afectado en la calzada Aguilar Batres por accidente de camión

El vehículo impactó en la base de la pasarela del Transmetro; el piloto quedó atrapado.

Compartir:
El vehículo impactó contra las bases de la pasarela en la calzada Aguilar Batres, zona 12., PMT capitalina/Montejo
El vehículo impactó contra las bases de la pasarela en la calzada Aguilar Batres, zona 12. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un accidente de tránsito se produjo en horas de la tarde de este martes, 20 de enero, en la calzada Aguilar Batres y 15 calle de la zona 12, Ciudad de Guatemala. El paso quedó parcialmente bloqueado en este sector.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina informó que, por causas no establecidas, el conductor de un camión perdió el control del volante y esto generó que volcara en el referido sector.

En el marco de este percance, el vehículo también impactó en las bases de la estructura de la pasarela del Transmetro. Debido a esto, el piloto quedó atrapado y fue necesaria la intervención de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia y detallaron que utilizaron equipo hidráulico especial para poder liberar a la persona de la estructura de la cabina del vehículo.

"Al momento de ser evaluado se confirma que el paciente presenta golpes leves en diferentes partes del cuerpo. Fue evaluado y comentó que en el lugar resolvería su situación legal", explicó un portavoz de la institución.

Hasta el momento, la persona herida no ha sido identificada.

Cierre vehicular

Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, indicó que esta situación está generando problemas para los usuarios que provienen de la zona 12 y se dirigen hacia el área de El Trébol.

"Manténgase atento, porque aún no se habilita el tramo. Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona. Estamos a la espera de una grúa para el camión que resultó totalmente dañado", explicó.

En este espacio se mantiene un cierre de carriles. En ese contexto, el funcionario municipal sugirió utilizar la avenida Petapa o el tramo del Periférico para poder ir al norte del sector.

Impacto de accidentes viales

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), durante el 2025 fallecieron 3 mil 546 personas como consecuencia de 8 mil 700 accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional.

Las cifras oficiales reflejan que el departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de necropsias practicas a personas que perdieron la vida en este tipo de percances, con un total de 1 mil 127. Le siguen Escuintla, con 374 víctimas; y Quetzaltenango, con 212.

En Portada

PNC generó más de 60 alertas previo a retomar control en cárcelest
Nacionales

PNC generó más de 60 alertas previo a retomar control en cárceles

12:38 PM, Ene 20
El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruegat
Deportes

El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruega

01:46 PM, Ene 20
Juzgado verifica traslado de María Marta Castañeda en prisiónt
Nacionales

Juzgado verifica traslado de María Marta Castañeda en prisión

12:03 PM, Ene 20
Trump brinda conferencia de prensa en el primer aniversario de su regreso a la Casa Blancat
Internacionales

Trump brinda conferencia de prensa en el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca

02:41 PM, Ene 20

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridPNCVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos