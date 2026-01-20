 Mortal choque de moto contra tráiler en Puerto Barrios
Nacionales

Impactante video muestra mortal choque de pareja en moto contra tráiler en Puerto Barrios

La moto derrapó, el conductor perdió el control y terminó invadiendo el carril contrario, justo cuando circulaba un tráiler. Imágenes fuertes:

Brutal choque entre motocicleta y tráiler deja dos muertos en Puerto Barrios., Captura de pantalla video de Facebook.
Brutal choque entre motocicleta y tráiler deja dos muertos en Puerto Barrios. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un mortal accidente de tránsito ocurrido la tarde del lunes 19 de enero en el cruce de la aldea Entre Ríos, en Puerto Barrios, Izabal, cobró la vida de una pareja que se trasladaba en motocicleta.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el accidente se produjo cuando un vehículo de color blanco se incorporó de manera repentina a la vía, obligando al piloto de la motocicleta a maniobrar bruscamente. La moto derrapó, el conductor perdió el control y terminó invadiendo el carril contrario, justo cuando circulaba un tráiler. 

El golpe fue tan fuerte que los ocupantes de la motocicleta salieron despedidos y quedaron sobre la cinta asfáltica sin signos vitales. Testigos aseguraron que la escena era estremecedora y que los servicios de emergencia llegaron al lugar poco después del incidente, confirmando la muerte inmediata de ambos.

Piloto del tráiler permaneció en la escena 

El piloto del tráiler involucrado permaneció en la escena y colaboró con las autoridades para esclarecer los hechos y solventar su situación legal. Hasta el momento, las identidades de las víctimas y del conductor del tráiler no han sido reveladas.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y recomiendan a los conductores extremar precauciones en la zona, especialmente en puntos críticos de alta circulación vehicular.

Este trágico suceso ha generado consternación en la comunidad de Puerto Barrios y reabre la discusión sobre la seguridad vial y la necesidad de mayor control en las carreteras del departamento de Izabal, donde los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muertes.

Las autoridades locales exhortan a los testigos del accidente a colaborar con información adicional que pueda ayudar en la investigación y prevenir futuros incidentes.

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaPNCFutbol Guatemalteco
