 Motorista fallece en tiroteo en San Miguel Petapa
Nacionales

Motorista muere tras incidente armado en San Miguel Petapa

La PNC capturó a dos sospechosos de cometer el crimen.

Compartir:
Un motorista murió tras un ataque armado en San Miguel Petapa., Bomberos Municipales Departamentales
Un motorista murió tras un ataque armado en San Miguel Petapa. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Una persona murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este martes, 20 de enero, en la zona 1 de San Miguel Petapa, Guatemala. En el área se mantiene un cierre vehicular parcial.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que desacataron varias unidades al mencionado punto tomando en cuenta que se había registrado un hecho de violencia que aparentemente había dejado víctimas.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre que se encontraba en estado inconsciente y prestaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. A un costado permanecía la motocicleta donde se conducía al momento de ser agredido.

"El personal evaluó al paciente y confirmó que, lamentablemente, ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas de arma de fuego que presentaba", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado.

En el lugar donde ocurrió el hecho de violencia se mantiene un cierre vehicular parcial, por lo que los usuarios pueden optar por tomar rutas alternas y se ha hecho el llamado a que circulen con precaución.

Detienen a pandilleros vinculados con ataque

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se dio seguimiento a las investigaciones por el hecho de violencia ocurrido en el municipio de San Miguel Petapa. En ese contexto, se identificó a los posibles sicarios y, luego de una persecución, los policías de la comisaría 15 lograron interceptarlos.

"Los detenidos intentaron escapar en una motocicleta. Al momento de neutralizarlos, se les incautó una pistola con la cual se presume realizaron el ataque", explicó un portavoz de la entidad de seguridad.

Uno de los sospechosos fue identificado como Henry Eduardo Gramajo Tzaput, de 21 años, alias "El Liro Happy". Además, los agentes remitieron al juzgado respectivo a un adolescente de 17 años, alias "El Taz". Ambos son integrantes de la pandilla del Barrio 18.

Los presuntos responsables de quitarle la vida al conductor de la motocicleta fueron localizados en el kilómetro 22 de la ruta hacia el municipio de Amatitlán, Guatemala.


En Portada

Implicado en ataques contra PNC expone en audiencia su profesión de pandillerot
Nacionales

Implicado en ataques contra PNC expone en audiencia su profesión de "pandillero"

10:47 AM, Ene 20
¿Quién es el hermano de alias El Lobo?t
Nacionales

¿Quién es el hermano de alias "El Lobo"?

10:33 AM, Ene 20
Suspenden traslados de privados de libertad a juzgadost
Nacionales

Suspenden traslados de privados de libertad a juzgados

09:52 AM, Ene 20
Jürgen Klopp responde a las versiones que lo vinculan con el Real Madridt
Deportes

Jürgen Klopp responde a las versiones que lo vinculan con el Real Madrid

09:20 AM, Ene 20

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridPNCVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos