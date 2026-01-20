Motorista fallece en tiroteo en San Miguel Petapa

Una persona murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este martes, 20 de enero, en la zona 1 de San Miguel Petapa, Guatemala. En el área se mantiene un cierre vehicular parcial.
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que desacataron varias unidades al mencionado punto tomando en cuenta que se había registrado un hecho de violencia que aparentemente había dejado víctimas.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre que se encontraba en estado inconsciente y prestaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. A un costado permanecía la motocicleta donde se conducía al momento de ser agredido.
"El personal evaluó al paciente y confirmó que, lamentablemente, ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas de arma de fuego que presentaba", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado.
En el lugar donde ocurrió el hecho de violencia se mantiene un cierre vehicular parcial, por lo que los usuarios pueden optar por tomar rutas alternas y se ha hecho el llamado a que circulen con precaución.
Detienen a pandilleros vinculados con ataque
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se dio seguimiento a las investigaciones por el hecho de violencia ocurrido en el municipio de San Miguel Petapa. En ese contexto, se identificó a los posibles sicarios y, luego de una persecución, los policías de la comisaría 15 lograron interceptarlos.
"Los detenidos intentaron escapar en una motocicleta. Al momento de neutralizarlos, se les incautó una pistola con la cual se presume realizaron el ataque", explicó un portavoz de la entidad de seguridad.
Uno de los sospechosos fue identificado como Henry Eduardo Gramajo Tzaput, de 21 años, alias "El Liro Happy". Además, los agentes remitieron al juzgado respectivo a un adolescente de 17 años, alias "El Taz". Ambos son integrantes de la pandilla del Barrio 18.
Los presuntos responsables de quitarle la vida al conductor de la motocicleta fueron localizados en el kilómetro 22 de la ruta hacia el municipio de Amatitlán, Guatemala.