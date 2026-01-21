Mortal accidente de motocicleta en la zona 12 capitalina

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado conmoción al mostrar un mortal accidente de tránsito ocurrido en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. El hecho se registró en la 6ª avenida y 5ª calle de la colonia La Reformita y dejó como saldo una persona fallecida y una mujer gravemente herida, según confirmaron cuerpos de socorro.
Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad del sector, evidencian cómo una pareja que se movilizaba en motocicleta circulaba a excesiva velocidad y se pasó una señal de alto. En ese momento, dos vehículos cruzaban la intersección, lo que provocó un violento e impactante choque. De acuerdo con el video, la moto impactó primero contra un automóvil y, segundos después, fue golpeada por otro vehículo que transitaba a la par, lo que agravó las consecuencias del accidente.
Motorista falleció durante su traslado a un hospital
Socorristas informaron que el piloto de la motocicleta fue atendido en el lugar y trasladado de emergencia a un centro asistencial; sin embargo, falleció durante el traslado pese a los esfuerzos realizados. En tanto, la mujer que lo acompañaba resultó con heridas de gravedad y fue estabilizada por paramédicos antes de ser llevada de urgencia a un hospital.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las razones por las cuales se conducían a alta velocidad en ese sector de La Reformita. El caso continúa bajo investigación para establecer responsabilidades.
Motociclista choca contra ambulancia
A este hecho se suma otro video que también circula en redes sociales, en el que se observa a un motorista colisionar en la parte trasera de una ambulancia de Bomberos Voluntarios. Aunque no se detalla el lugar exacto, se informó que el incidente ocurrió el martes 20 de enero por la mañana.
Ante estos hechos, las autoridades reiteraron el llamado a los motoristas a respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad y a conducir con prudencia, recordando que la imprudencia puede tener consecuencias fatales.