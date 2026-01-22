 Desaparición de estudiantes de USAC tras supuesto bautizo
Nacionales

Denuncian desaparición de estudiantes de Usac tras supuesto bautizo

Los incidentes habrían ocurrido en la Facultad de Farmacia.

La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) "Oliverio Castañeda de León" reveló este jueves, 22 de enero, un incidente en el que habrían resultado afectados los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Según la información que ha surgido sobre este caso, presuntamente el Comité de Huelga irrumpió en las aulas donde los estudiantes de la jornada matutina de la referida unidad académica se encontraban recibiendo clases.

El objetivo de su presencia sería llevar a cabo acciones relacionadas con el denominado "bautizo", que desde años atrás están prohibidos por las autoridades educativas.

En redes sociales se ha mencionado que supuestamente se hicieron cortes de cabello obligatorios a los nuevos universitarios, entre otras prácticas. Y que, tras lo ocurrido, varios alumnos y alumnas fueron reportados como desaparecidos.

Asociación estudiantil exige respuestas

La AEU emitió un mensaje a través del cual exigió que se dé seguimiento a lo ocurrido y se verifique la situación de los posibles afectados.

"Exigimos la aparición inmediata de las compañeras reportadas como desaparecidas tras la irrupción violenta del comité de huelga en la facultad de Farmacia", expresó.

De igual forma, la asociación manifestó que los llamados "bautizos" representan "violencia, abuso y humillación" y que están prohibidos por lo que nada los justifica.

Bautizos han generado denuncias

En 2018 se conoció sobre un caso ocurrido en la Usac en el que incluso intervino la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para presentar una denuncia, pues estudiantes universitarios de primer ingreso de Izabal resultaron afectados en el marco de un "bautizo de bienvenida".

La información compartida en ese momento por la PDH detalla que los jóvenes fueron obligados a "arrastrarse en excremento, sangre, vísceras y besar una cabeza de vaca muerta".

Mientras tanto, en 2020 se informó que tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales resultaron con síntomas de intoxicación en una actividad de "iniciación" y fue necesario su traslado a un hospital para ser atendidas.

