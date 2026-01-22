Manipulación de arma de fuego termina en incidente mortal

Un video que circula en redes sociales ha generado impacto y consternación en Jocotán, Chiquimula, al mostrar un trágico incidente en el que un hombre de la tercera edad perdió la vida tras un disparo con arma de fuego. El hecho quedó registrado por una cámara de videovigilancia y actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con las imágenes, la víctima se encontraba sentada en una banqueta junto a otro hombre. En la grabación se observa que el ahora fallecido manipulaba un arma de fuego, realizando aparentes gestos como si fuera a efectuar disparos al aire. En circunstancias que aún no han sido esclarecidas oficialmente, el arma se accionó de manera accidental, provocándole una herida mortal. Esta versión continúa bajo análisis de los entes investigadores.
La persona fallecida fue identificada como Víctor Hugo Vargas, originario de la comunidad de Tapuán, Camotán. Era ampliamente conocido en la región, especialmente en el sector ganadero, lo que ha incrementado el impacto del suceso entre vecinos y conocidos, quienes han expresado su pesar por lo ocurrido.
Confirman la captura de un hombre tras el hecho
Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron diligencias en el área y procedieron a la captura de un hombre identificado como Virgilio García Ramos, de 40 años, residente de Jocotán. Según el informe policial, durante un recorrido cercano a la escena, los agentes observaron al aprehendido transitando por la vía pública con una bolsa plástica negra. Al identificarlo y realizar el registro correspondiente, localizaron en su interior una pistola marca Daewoo, calibre 9 milímetros.
El arma contenía una munición en la recámara y otra en el cargador, y coincidía con la descripción y licencia de portación asociada a la persona fallecida. De acuerdo con las autoridades, el detenido habría tenido contacto con el arma momentos antes del incidente.
García Ramos fue puesto a disposición del juez competente, quien deberá resolver su situación legal. Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente lo sucedido y reafirmaron el llamado al manejo responsable de armas de fuego.