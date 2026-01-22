Actualiza tu residencia electoral: plazo hasta medianoche

El Registro Nacional de las Personas (Renap) anunció que brindará atención a nivel nacional hasta la medianoche de este jueves 22 de enero, en apoyo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), con motivo del cierre del plazo para la actualización de la residencia electoral. El plazo para realizar este trámite vence a las 24:00 horas de este día.
Las autoridades electorales aseguraron que, desde octubre de 2025, se ha intensificado las jornadas de empadronamiento y actualización de datos en todo el país, implementando horarios ampliados, atención durante fines de semana e instalación de puestos móviles en lugares de alta afluencia y comunidades lejanas.
Tales acciones se llevaron a cabo como parte del Plan Nacional de Empadronamiento y Actualización de Datos a Nivel Nacional y en el Extranjero. Ahora se suma también el apoyo del Renap, que anunció horarios extendidos para hoy en sus sedes a nivel nacional.
El referido registro invitó a la población a consultar sus redes sociales oficiales para obtener más información sobre horarios y oficinas habilitadas para este día de atención.
Acerca de la residencia electoral
De acuerdo con el TSE, la residencia electoral corresponde al lugar donde una persona habita de manera continua dentro de una circunscripción municipal por un período no menor de seis meses previos a la solicitud de actualización. Asimismo, advirtió que declarar una residencia electoral falsa constituye el delito de transhumancia electoral, el cual atenta contra la legalidad del proceso y la transparencia del sistema democrático.
Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la actualización debe efectuarse como mínimo un año antes de la convocatoria a elecciones generales, cuando el ciudadano haya cambiado su lugar de residencia a otro municipio o departamento.
"La actualización de la residencia electoral es un derecho y un deber cívico indispensable para el ejercicio pleno de los derechos políticos, ya que garantiza que los ciudadanos voten en el lugar que corresponde a su residencia, fortalece la transparencia del padrón electoral y contribuye a la correcta planificación de los centros de votación", destacó el órgano electoral en un comunicado.
En cuanto al voto en el extranjero, el TSE recordó que los guatemaltecos residentes fuera del país podrán inscribirse y actualizar su residencia electoral con una anticipación no menor de tres meses antes de la celebración de la primera elección, según lo establecido en el Acuerdo 7-2022.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7