Congreso juramenta comisión de postulación para TSE

El Congreso de la República llevó a cabo este lunes, 19 de enero, la juramentación e instalación de la Comisión de Postulación que integrará la nómina de candidatos a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032.
Este proceso se realizó en el marco de la primera sesión ordinaria que el Legislativo celebra en 2026, en cumplimiento de los lineamientos para que quede formalmente iniciado el proceso para la designación de las nuevas autoridades electorales.
Los integrantes de la postuladora ingresaron al hemiciclo parlamentario para realizar la respectiva juramentación. Sin embargo, el momento se vio marcado por expresiones de rechazo contra el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, quien preside estas instancia.
Portando carteles, los diputados oficialistas dieron sus muestras su rechazo a la juramentación de Mazariegos e hicieron referencia a que su nombramiento en el cargo no es procedente debido a supuestas irregularidades en la elección que, en su momento, se hizo en la única universidad pública de Guatemala.
"Usac = Cárcel de silencio", "No es rector, es un usurpador", se leía en algunas de las pancartas que los legisladores sostenían mientras expresaban que el profesional no es legítimo para poder dirigir la postuladora.
Ante lo ocurrido, luego de finalizar la juramentación, los integrantes de la comisión fueron custodiados hasta llegar a una de las oficinas de Presidencia del Congreso, a donde ingresaron sin brindar declaraciones.
Agenda de trabajo de la postuladora
Los integrantes de la postuladora definieron a un vocero para que la comisión pudiera ser representada y dar declaraciones ante los medios de comunicación sobre los temas abordados a lo interno.
Gregorio Saavedra, representante ante la comisión por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), explicó en una breve conferencia de prensa que el miércoles 21 de enero, a las 09:00 horas, se realizará la primera reunión de trabajo en el Palacio Legislativo.
"Desde entonces empezará la sesión permanente con el funcionamiento de la comisión para llevar a cabo la tarea y el trabajo, conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Comisiones de Postulación y el reglamento específico de la ley", dijo.
De acuerdo con la normativa guatemalteca vigente, la referida comisión estará integrada por cinco representantes titulares y sus respectivos suplentes, dos de estos son designados por Ley, siendo el Rector de la USAC, quien la preside, y el Decano de la Faculta de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac. En este caso, Walter Mazariegos y Henry Arriaga son quienes actualmente ostentan los cargos, respectivamente.
Los otros tres espacios corresponden a los representantes que designen los rectores de las universidades privadas del país; los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas y el CANG.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.