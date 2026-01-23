Motorista muere en accidente en ruta al Atlántico

Una persona murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 23 de enero, en el kilómetro 54 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del municipio de Sanarate, El Progreso. De acuerdo con los cuerpos de socorro, el afectado era menor de edad.
Los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que fueron notificados por transeúntes con respecto a un percance vial que se había registrado en ese sector. En ese sentido, de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica a una persona que presentaba múltiples traumas, posibles fracturas y se encontraba en estado inconsciente. A pocos metros permanecía una motocicleta.
Según la información compartida sobre este caso, el adolescente se conducía en el vehículo de dos ruedas cuando fue atropellado por un automóvil cuyo conductor continuó su marcha tras el hecho, por lo que no fue identificado.
"Elementos de la estación de Sanarate, a bordo de la unidad RD-115, informan que al llegar al lugar y realizar la respectiva evaluación a la víctima se determinó que ya no contaba con signos vitales, por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución de socorro.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió el accidente para realizar las diligencias respectivas y coordinar el traslado del cuerpo del menor hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Otro percance vial en ruta al Atlántico
En horas de la madrugada de este viernes se registró un accidente en el kilómetro 27 de la ruta al Atlántico. Fue necesario utilizar grúas para retirar los vehículos involucrados.
Esta situación generó complicaciones para circular en el sector. Se tuvo un cierre parcial que llevó a que se formaran hasta 12 kilómetros de filas para salir al Atlántico.