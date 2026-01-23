 Motorista muere en accidente en ruta al Atlántico
Nacionales

Adolescente muere en accidente de motocicleta en ruta al Atlántico

El hecho se registró en Sanarate, El Progreso.

Compartir:
., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Una persona murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 23 de enero, en el kilómetro 54 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del municipio de Sanarate, El Progreso. De acuerdo con los cuerpos de socorro, el afectado era menor de edad.

Los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que fueron notificados por transeúntes con respecto a un percance vial que se había registrado en ese sector. En ese sentido, de inmediato se movilizaron unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica a una persona que presentaba múltiples traumas, posibles fracturas y se encontraba en estado inconsciente. A pocos metros permanecía una motocicleta.

Según la información compartida sobre este caso, el adolescente se conducía en el vehículo de dos ruedas cuando fue atropellado por un automóvil cuyo conductor continuó su marcha tras el hecho, por lo que no fue identificado.

"Elementos de la estación de Sanarate, a bordo de la unidad RD-115, informan que al llegar al lugar y realizar la respectiva evaluación a la víctima se determinó que ya no contaba con signos vitales, por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución de socorro.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió el accidente para realizar las diligencias respectivas y coordinar el traslado del cuerpo del menor hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Otro percance vial en ruta al Atlántico

En horas de la madrugada de este viernes se registró un accidente en el kilómetro 27 de la ruta al Atlántico. Fue necesario utilizar grúas para retirar los vehículos involucrados.

Esta situación generó complicaciones para circular en el sector. Se tuvo un cierre parcial que llevó a que se formaran hasta 12 kilómetros de filas para salir al Atlántico.

En Portada

Directorio confirma continuidad de Werner Ovalle al frente de la SATt
Nacionales

Directorio confirma continuidad de Werner Ovalle al frente de la SAT

07:17 AM, Ene 23
Candidato a presidencia de Barcelona promete llamar a Messit
Deportes

Candidato a presidencia de Barcelona promete llamar a Messi

08:05 AM, Ene 23
Impactante video muestra cómo motorista pierde la vida en accidente en zona 10t
Nacionales

Impactante video muestra cómo motorista pierde la vida en accidente en zona 10

07:22 AM, Ene 23
Fátima Bosch rompe protocolo se quita los zapatos y corre con niños guatemaltecost
Farándula

Fátima Bosch rompe protocolo se quita los zapatos y corre con niños guatemaltecos

08:24 AM, Ene 23

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos