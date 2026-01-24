Conred reporta 160 emergencias por la temporada de frío

Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), hasta este sábado (24/01/2026), se han atendido 160 emergencias relacionadas a la temporada de frío en el territorio nacional. La entidad añadió que durante las últimas 24 horas atendieron a un total de 28 personas que llegaron a pedir refugio a un total de dos albergues.
De ese total, 26 personas fueron atendidas en el departamento de Guatemala y otras dos fueron recibidas en el local instalado para esos fines del departamento de Quetzaltenango. En varias ocasiones, Conred explicó que para activar los albergues por bajas temperaturas es necesario que la población reporte a las personas vulnerables por medio del teléfono 119 o directamente a los cuerpos de rescate.
La vocera de Conred, Valeria Urízar, informó que se espera que el frío se haga sentir durante la noche y madrugada. Además, citó al Insivumeh para afirmar que no se descarta la posibilidad de lluvias en algunos sectores del país.
La comunicadora recordó que "la prevención es tarea de todos", por lo que pidió a los guatemaltecos mantenerse hidratados sin tienen planificadas actividades al aire libre.
Instan a protegerse del frío
Urízar recordó que es necesario abrigarse adecuadamente durante la noche y madrugada para evitar enfermedades respiratorias.
La comunicadora instó a la población a informarse y prepararse para hacer de la prevención un hábito.
"Si identifica alguna situación de emergencia o desastre active el sistema Conred, llamando a los cuerpos de socorro, autoridades comunitarias o al 119", instaron por medio de sus canales oficiales.
Mientras tanto, las autoridades se mantienen en alerta, ante la vigilancia que se hace a un frente frío que podría ingresar el próximo lunes, haciendo que se experimenten bajas temperaturas al inicio de la semana entrante.