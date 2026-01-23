 Reprograman Simulacro Nacional de Sismo
Nacionales

Reprograman Simulacro Nacional de Sismo

La Conred considero el estado de sitio y la alerta por Sarampión para cambiar la fecha del simulacro.


La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), anunció este viernes 23 de enero, que el Simulacro Nacional por sismo en conmemoración de los 50 años del terremoto del 4 de febrero de 1976, fue reprogramado. 

El simulacro se realizará el martes, 24 de febrero de 2026, con el fin de fortalecer la cultura de prevención, preparación y capacidad de respuesta ante actividad sísmica, con la participación interinstitucional y comunitaria, integrando a municipalidades, gobernaciones, sector privado, cooperación y población en general.

Bajo el escenario de un sismo con epicentro en el municipio de Los Amates, departamento de Izabal; el Sistema Conred activará al menos 1,600 planes de evacuación, garantizando el orden y la seguridad de la población participante.

Asimismo, se activarán las coordinadoras departamentales y municipales para la coordinación y atención a la población.

Estas acciones son realizadas en el marco de los 30 años de fundación de la institución, además de dar cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta (PNR), Política Nacional de Gestión de Riesgo, instrumentos, acuerdos y convenios internacionales, con el objetivo de reducir el impacto de futuros eventos a los que como país estamos expuestos.

Esta práctica se implementó en el marco de otro aniversario del terremoto de 1976, que cobró la vida de aproximadamente 23 mil personas en todo el país. 

Por su parte la Municipalidad de Guatemala indicó que se apega al contexto actual que requiere que algunas actividades sean ajustadas y reprogramadas, atendiendo a criterios de prevención y a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. 

"Reiteramos que esta reprogramación no afecta el compromiso municipal de fomentar la cultura de prevención y preparación ante eventos adversos, sino que la refuerza, promoviendo una ciudad más resiliente, informada y solidaria.", indicó la comuna capitalina. 

