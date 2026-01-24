Localizan drogas y otros ilícitos en El Gallito

La Policía Nacional Civil (PNC) realiza un fuerte operativo en el Barrio El Gallito, zona 3 capitalina, durante la mañana de este sábado (24/01/2026). En el procedimiento, los agentes reportaron el hallazgo de un carro abandonado en el que encontraron un chaleco, drogas y dinero en efectivo.
Además, la PNC informó que realiza registros ciudadanos en este lugar, en especial con las personas que tienen apariencia de pandilleros. En detalle, la institución de seguridad indicó que en las acciones de hoy participan agentes de la comisaría 11, con apoyo del Ejército de Guatemala.
La PNC subrayó que dentro del automotor encontraron varios ilícitos incluyendo drogas, dinero en efectivo y un chaleco; varios de esos objetos estaban dentro de recipientes de plástico como canastos y cajas transparentes.
En las imágenes compartidas por la PNC se pudo constatar que el chaleco encontrado tenía detalles verde olivo, como los que utiliza el Ejército. Sin embargo, el conteo de los ilícitos continúa en la 14 calle y 4ª. avenida.
Identificación de vehículos
Según la PNC, en las acciones también se intensifica un operativo de identificación y registro enfocado en personas y vehículos. Uno de los puestos para tal fin se instaló en la Avenida del Cementerio y 18 calle de la zona 3, siempre dentro del Barrio El Gallito.
Las autoridades precisaron que estas acciones se realizan en cumplimiento al Estado de Sitio, verificando que no trasladen ilícitos y para encontrar personas que cuenten con órdenes de captura emitidas por juez.
Los operativos permanecen activos en este sector de la Ciudad de Guatemala, por lo que las autoridades darán detalles de los hallazgos al finalizar con las diligencias de ley. Cabe destacar que dentro de este lugar hay fuerte presencia de uniformados, especialmente en calles y callejones.