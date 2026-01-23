Convocatoria TSE: Postuladora invita a presentar expedientes

La comisión de postulación para magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032 publicó este viernes, 23 de enero, la convocatoria para que los profesionales interesados en participar para integrar la nómina de candidatos puedan presentar sus expedientes.
La misma fue publicada en el diario oficial y dos de mayor circulación con el fin de dar a conocer a los aspirantes la modalidad para participar y los requisitos que deben cumplir para ser tomados en cuenta en este proceso.
La postuladora hizo la convocatoria con base en el artículo 141 literal a) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para ocupar las magistraturas del TSE, e indicó que quienes deseen postularse deberán contar con los siguientes requisitos:
- Ser guatemalteco de origen.
- Ser mayor de 40 años.
- Abogado colegiado.
- De reconocida honorabilidad.
- Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
- Haber desempeñado un período completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o de haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
Entrega de documentos
La recepción de expedientes se llevará a cabo del 25 al 28 de enero de 2026, de 08:00 a 18:00 horas, en el Salón Mayor, Casa Larrazábal, sede del Congreso de la República.
De acuerdo con la convocatoria, de conformidad con los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Comisiones de Postulación, los candidatos deberán presentar su expediente, adjuntando el formulario de solicitud de inscripción, debiendo incluir los documentos y acreditaciones requeridos en el referido formulario.
El curriculum vitae que se presente debe cumplir con los lineamientos requeridos en la guía para la elaboración del mismo y toda la documentación debe presentarse en el orden establecido, con índice, debidamente foliada y firmada de forma manuscrita.
Para consultas del proceso y descargar los formularios y guías de elaboración de la hoja de vida se habilitó el portal web https://postulacióntse.usac.edu.gt, el cual estará habilitado desde este sábado 24 de enero.