 Convocatoria TSE: Postuladora invita a presentar expedientes
Nacionales

Elección del TSE: Postuladora convoca a interesados a presentar expedientes

La recepción de papelería de aspirantes a magistrados del TSE estará abierta del 25 al 28 de enero de 2026.

Compartir:
Walter Mazariegos, rector de la Usac, y otros integrantes de la comisión de postulación para elección del TSE durante la reunión del 21 de enero de 2026 en el Congreso., Omar Solís/Emisoras Unidas
Walter Mazariegos, rector de la Usac, y otros integrantes de la comisión de postulación para elección del TSE durante la reunión del 21 de enero de 2026 en el Congreso. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La comisión de postulación para magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032 publicó este viernes, 23 de enero, la convocatoria para que los profesionales interesados en participar para integrar la nómina de candidatos puedan presentar sus expedientes.

La misma fue publicada en el diario oficial y dos de mayor circulación con el fin de dar a conocer a los aspirantes la modalidad para participar y los requisitos que deben cumplir para ser tomados en cuenta en este proceso.

La postuladora hizo la convocatoria con base en el artículo 141 literal a) de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para ocupar las magistraturas del TSE, e indicó que quienes deseen postularse deberán contar con los siguientes requisitos:

  • Ser guatemalteco de origen.
  • Ser mayor de 40 años.
  • Abogado colegiado.
  • De reconocida honorabilidad.
  • Estar en el goce de sus derechos ciudadanos.
  • Haber desempeñado un período completo como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o de haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.
Elección del TSE: Postuladora anuncia convocatoria y fechas clave del proceso

El viernes 23 de enero se hará la convocatoria oficial para que los aspirantes a integrar el Tribunal Supremo Electoral presenten sus expedientes.

Entrega de documentos

La recepción de expedientes se llevará a cabo del 25 al 28 de enero de 2026, de 08:00 a 18:00 horas, en el Salón Mayor, Casa Larrazábal, sede del Congreso de la República.

De acuerdo con la convocatoria, de conformidad con los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Comisiones de Postulación, los candidatos deberán presentar su expediente, adjuntando el formulario de solicitud de inscripción, debiendo incluir los documentos y acreditaciones requeridos en el referido formulario.

El curriculum vitae que se presente debe cumplir con los lineamientos requeridos en la guía para la elaboración del mismo y toda la documentación debe presentarse en el orden establecido, con índice, debidamente foliada y firmada de forma manuscrita.

Para consultas del proceso y descargar los formularios y guías de elaboración de la hoja de vida se habilitó el portal web https://postulacióntse.usac.edu.gt, el cual estará habilitado desde este sábado 24 de enero.

En Portada

Comisión de postulación del TSE establece criterios de evaluaciónt
Nacionales

Comisión de postulación del TSE establece criterios de evaluación

05:41 PM, Ene 23
Cobán Imperial sale a defender liderato ante Comunicacionest
Deportes

Cobán Imperial sale a defender liderato ante Comunicaciones

04:19 PM, Ene 23
Asaltan a pasajeros de Transurbanot
Nacionales

Asaltan a pasajeros de Transurbano

06:39 PM, Ene 23
Fiscalía española cierra el caso de agresión sexual contra Julio Iglesias tras falta de pruebas t
Farándula

Fiscalía española cierra el caso de agresión sexual contra Julio Iglesias tras falta de pruebas

05:53 PM, Ene 23

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCVenezuelaReal MadridNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos