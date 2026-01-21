 Convocatoria y fechas clave para elección del TSE
Nacionales

Elección del TSE: Postuladora anuncia convocatoria y fechas clave del proceso

El viernes 23 de enero se hará la convocatoria oficial para que los aspirantes a integrar el Tribunal Supremo Electoral presenten sus expedientes.

Integrantes de la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE en su primera reunión de trabajo, el miércoles 21 de enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Integrantes de la comisión de postulación para elección de magistrados del TSE en su primera reunión de trabajo, el miércoles 21 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La comisión de postulación que se encargará de elaborar la nómina de candidatos para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostuvo este miércoles 21 de enero su primera reunión de trabajo, en el marco de la cual se definieron fechas clave para el avance de este proceso que permitirá definir a las nuevas autoridades de la referida entidad.

La sesión se llevó a cabo en la sede del Congreso de la República, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, y fue transmitida en directo en las redes sociales de ese organismo para que la ciudadanía pudiera conocer los temas abordados.

Inicialmente, los comisionados definieron quiénes serían los integrantes que estarían cumpliendo ciertas funciones a lo interno. En ese sentido, se nombró a José Ángel González como secretario titular, a Mynor Herrera como secretario suplente y a Gregorio Saavedra como vocero.

Cámara de Comercio pide objetividad y transparencia a postuladora del TSE

La entidad hizo un llamado a los integrantes de la Comisión de Postulación a ejercer sus funciones “descartando cualquier consideración ajena al interés público”.

Fechas clave

Saavedra, representante titular designado por el Colegio de Abogados y Notarios, destacó que en la presente jornada se definió la guía de trabajo y el cronograma de sesiones que permitirá cumplir plazos ley para entregar nómina el 17 de febrero.

En ese sentido, tomando en cuenta los tiempos cerrados que tiene el trabajo de la comisión, se acordó que la convocatoria será publicada en el Diario de Centro América y otros dos de mayor circulación el viernes 23 de enero para que los postulantes interesados en integrar la nómina puedan presentar su papelería a partir del 25 al 28 de enero de 2026.

La recepción de expedientes se realizará de 08:00 a 18:00 horas, en el salón Mayor del Palacio Legislativo, en Casa Larrazábal, 8ª avenida de la zona 1 capitalina.

El comisionado indicó que se tiene previsto habilitar un espacio para colocar los documentos en línea y que puedan ser consultados públicamente.

Mientras avanza la fase de recepción de expedientes, la comisión busca atender otros puntos importantes para el proceso de selección, que incluyen la elaboración de la tabla de gradación y del perfil de los aspirantes. Para dar seguimiento a estos y otros aspectos se tiene previsto que la reunión se reúna el viernes, a partir de las 09:00 horas.

El entrevistado señaló que la Ley de Comisiones de Postulación establece publicar la integración completa de postulados, lo que se pretende hacer a más tardar el viernes 30 de enero.

Por aparte, confirmó que la comisión no aprobó tener entrevistas, esencialmente porque la expectativa de postulantes, basada en lo ocurrido en procesos anteriores, no concordaba con el cronograma. Mencionó que representaría invertir más de 70 horas de trabajo solo en esta fase, así que no se tendrán acercamientos con los candidatos por esa vía.

* Con información de Omar Solís y Dayana Rashón, Emisoras Unidas.

Elección del TSE: Postuladora anuncia convocatoria y fechas clave del proceso
