Cámara de Industria expresa apoyo al proyecto del Metrorriel

La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado este domingo (25/01/2026) en el que afirmó que apoya la visión del presidente Bernardo Arévalo, en el contexto del Metrorriel. La entidad citó al mandatario "al reconocer que la crisis del tráfico en Guatemala constituye una URGENCIA NACIONAL".
En el comunicado, la Cámara de Comercio afirmó que "valoramos su liderazgo para priorizar una transformación de fondo en la movilidad urbana, orientado a la acción pública hacia soluciones de pronta implementación, viables, técnicas y sostenibles".
Además, la entidad señaló "la grave crisis del tráfico en Guatemala, que exige resultados inmediatos".
Millones de horas se pierden en movilidad, impactando la calidad de vida de los guatemaltecos", resaltaron.
Destacan el liderazgo de Arévalo en el Metrorriel
El conglomerado consideró que "el sistema de transporte público ferroviario Metrorriel, representa el inicio de una respuesta estructural y de alto impacto a este grave problema".
Señalaron que, su primera etapa, el proyecto contempla un trayecto aproximado de 9.2 kilómetros, desde la 53 calle de la Calzada Atanasio Tzul hacia la Estación Central de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) ubicada en la 10ª. avenida de la zona 1.
Este proyecto beneficiará a cientos de miles de personas diariamente, mejorando de manera directa y eficiente el acceso sur al principal centro urbano del país", añadieron.
La entidad se dirigió al mandatario, considerando que esto "será el inicio de las grandes transformaciones que requiere la crisis del tráfico en Guatemala, por lo que respetuosamente le solicitamos designar, mediante Acuerdo Gubernativo, los Q1 mil 200 millones disponibles en el Presupuesto General, para la preinversión e inversión para esta importante obra de infraestructura, la cual sin duda marcará un hito en la historia del país".
"Reiteramos nuestra disposición a acompañar este esfuerzo, convencidos que este proyecto aportará grandes beneficios al desarrollo de nuestro país", finalizaron.