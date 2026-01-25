Video capta accidente de motocicleta por exceso de velocidad

El conductor de una motocicleta, y su acompañante, volaron por los aires luego de chocar en contra de una camioneta agrícola en el kilómetro 32 de la carretera al Pacífico, según imágenes captadas por un usuario de esa misma ruta. El video muestra como la motocicleta iba a excesiva velocidad, rebasando por el carril derecho, cuando el vehículo de cuatro ruedas se atravesó porque le cedieron la vía.
Ante el obstáculo imprevisto, el motorista intentó evitar el accidente, pero alcanzó a impactar la parte trasera del vehículo que también aceleró la marcha para ingresar a la calle que tenía enfrente. Sin embargo, dos ocupantes del vehículo de dos ruedas salieron volando por el impacto violento del choque.
Tras la fuerte colisión, quienes iban en la motocicleta lograron reincorporarse y dar unos pasos hacia la orilla de la cinta asfáltica. Asimismo, el impacto hizo que el vehículo de dos ruedas se volteara totalmente, quedando en el carril derecho de una de las pistas de la citada ruta.
Según detalles del video, el accidente ocurrió en un área del municipio de Palín, departamento de Escuintla. Sin embargo, ninguna autoridad reportó haber atendido esta emergencia en la referida localidad.
Accidente de motocicleta similar en ruta al Atlántico
El pasado 23 de diciembre de 2025 salió a luz un accidente de motocicleta en similares condiciones, porque el chofer de uno de estos vehículos circulaba por el carril derecho, cuando por razones que se desconocen, impactó contra un poste. Ese percance ocurrió en el kilómetro 7.8 de la referida ruta y los cuerpos de rescate lamentaron la muerte de una persona.
Las imágenes fueron captadas gracias a una cámara instalada dentro de un vehículo que circulaba por el área en el momento del accidente de tránsito. El accidente ocurrió la noche del 22 de diciembre y ocurrió frente a un centro comercial llamado Plaza San Rafael, ubicado en el área de la zona 18 capitalina.