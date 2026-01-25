 Conred prepara el Simulacro Nacional por Sismo 2026
Conred prepara el Simulacro Nacional por Sismo 2026

La actividad fue reprogramada para el 24 de febrero de 2026, a causa del Estado de Sitio y de la alerta sanitaria por contagios de sarampión.

La actividad de simulacro espera la participación de varios sectores del país., Archivo.
La actividad de simulacro espera la participación de varios sectores del país. / FOTO: Archivo.

La portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Valeria Urízar, informó que las instituciones afiliadas se siguen preparando para realizar el Simulacro Nacional por Sismo 2026. La comunicadora explicó que representantes de distintas instituciones participaron en las jornadas de capacitación para abordar distintas temáticas del evento.

Urizar relató que, entre los conocimientos impartidos, algunos trataron el tema del funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y del Centro de Coordinación para la Ayuda y Asistencia Humanitaria Internacional (CCAH).

La portavoz indicó que los enlaces de las distintas instituciones son los responsables de coordinar acciones, compartir información y apoyar la toma de decisiones antes, durante y después de una emergencia, y en este caso, durante el Simulacro Nacional por Sismo 2026.

"La Secretaría Ejecutiva de la CONRED hace un llamado a la población a participar en el Simulacro Nacional por Sismo 2026 el 24 de febrero del 2026", instó la comunicadora.

El cargamento fue encontrado gracias al apoyo de la agente canina K9 Sora. El ilícito tenía como destino Guastatoya, El Progreso.

Simulacro fue reprogramado

Cabe resaltar que esta actividad estaba programada para el pasado viernes 23 de enero de 2026, pero fue reprogramada a causa de la coyuntura de seguridad que vive el país. Conred indicó previamente que este Simulacro Nacional por Sismo 2026 se realizará para conmemorar el aniversario número 50 del terremoto del 4 de febrero de 1976.

El ejercicio se realizará con el supuesto de un sismo cuyo epicentro se ubicará (de manera ficticia) en el municipio de Los Amates, departamento de Izabal.

Para esta actividad, el Sistema Conred espera activar al menos un mil 600 planes de evacuación. Durante la práctica, se espera poner a prueba el orden y la seguridad de la población, entre otros.

Durante los simulacros, los cuerpos de rescate y las autoridades realizan ejercicios para poner en práctica su entrenamiento de respuesta en caso de desastres. En otras ocasiones, han participado instituciones públicas y privadas; en los edificios, algunas empresas ponen a prueba sus protocolos de evacuación.

