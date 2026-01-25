Conred prepara el Simulacro Nacional por Sismo 2026

La portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Valeria Urízar, informó que las instituciones afiliadas se siguen preparando para realizar el Simulacro Nacional por Sismo 2026. La comunicadora explicó que representantes de distintas instituciones participaron en las jornadas de capacitación para abordar distintas temáticas del evento.
Urizar relató que, entre los conocimientos impartidos, algunos trataron el tema del funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y del Centro de Coordinación para la Ayuda y Asistencia Humanitaria Internacional (CCAH).
La portavoz indicó que los enlaces de las distintas instituciones son los responsables de coordinar acciones, compartir información y apoyar la toma de decisiones antes, durante y después de una emergencia, y en este caso, durante el Simulacro Nacional por Sismo 2026.
"La Secretaría Ejecutiva de la CONRED hace un llamado a la población a participar en el Simulacro Nacional por Sismo 2026 el 24 de febrero del 2026", instó la comunicadora.
Simulacro fue reprogramado
Cabe resaltar que esta actividad estaba programada para el pasado viernes 23 de enero de 2026, pero fue reprogramada a causa de la coyuntura de seguridad que vive el país. Conred indicó previamente que este Simulacro Nacional por Sismo 2026 se realizará para conmemorar el aniversario número 50 del terremoto del 4 de febrero de 1976.
El ejercicio se realizará con el supuesto de un sismo cuyo epicentro se ubicará (de manera ficticia) en el municipio de Los Amates, departamento de Izabal.
Para esta actividad, el Sistema Conred espera activar al menos un mil 600 planes de evacuación. Durante la práctica, se espera poner a prueba el orden y la seguridad de la población, entre otros.
Durante los simulacros, los cuerpos de rescate y las autoridades realizan ejercicios para poner en práctica su entrenamiento de respuesta en caso de desastres. En otras ocasiones, han participado instituciones públicas y privadas; en los edificios, algunas empresas ponen a prueba sus protocolos de evacuación.