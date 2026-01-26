 Vehículo volcado tras accidente en La Reformita, zona 12
Dos heridos tras volcar vehículo en La Reformita, zona 12

Las pacientes, de 55 y 75 años, fueron trasladadas a un hospital.

., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este lunes, 26 de enero, en la 6ª avenida y 6ª calle de la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. El paso quedó parcialmente cerrado en este tramo, lo que ha generado complicaciones para la movilidad vehicular.

De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, por causas no establecidas los conductores de dos vehículos se vieron involucrados en una fuerte colisión que generó que uno de los automotores quedara volcado sobre la cinta asfáltica.

Al percatarse de lo ocurrido, los transeúntes se comunicaron a la línea telefónica de los Bomberos Municipales para solicitar ayuda. De inmediato, la institución coordinó el traslado de unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que había dos mujeres lesionadas. Ambas viajaban en el automóvil que quedó volcado y presentaban traumas y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Los socorristas les brindaron asistencia prehospitalaria a las pacientes, de 55 y 75 años de edad, y posteriormente las trasladaron hacia el hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito mantienen presencia en el sector, donde el paso quedó parcialmente cerrado tomando en cuenta la presencia de los vehículos accidentados.

Vehículo volcado tras accidente en ruta Interamericana

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 99 de la ruta Interamericana, donde un vehículo quedó volcado.

El personal de la estación de Tecpán Guatemala le brindó atención pre-hospitalaria a tres personas que se movilizaban en el automóvil.

Foto embed
Un vehículo quedó volcado tras un accidente en el kilómetro 99 de la ruta Interamericana. - Bomberos Municipales Departamentales

Según el reporte del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en diciembre de 2025 se registró un aumento de accidentes en un 5.8%. También se incrementó la cantidad de de fallecidos, con 4.9% más que en el 2024. Mientras tanto, suman 141 fallecidos en accidentes de tránsito en 2026.

