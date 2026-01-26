Brutal caída de motorista en carrera clandestina en zona 25

Un video que circula en redes sociales ha generado diversas reacciones entre vecinos y usuarios por la peligrosa práctica de carreras clandestinas. Las imágenes, grabadas por un testigo en la colonia El Buen Pastor, zona 25, muestran a un motorista perdiendo el control de su vehículo a alta velocidad y sufriendo una violenta caída.
En las imágenes se observa cómo el motorista derrapó varios metros, generando chispazos debido al roce de la motocicleta con el pavimento. El hecho ocurrió en plena vía pública, lo que incrementó el riesgo tanto para el motorista como para los transeúntes. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del implicado, y los cuerpos de socorro no han registrado atención en la zona.
La caída evidencia los peligros de este tipo de actividades, que continúan registrándose en distintos puntos del país a pesar de las advertencias de las autoridades. Los vecinos de la colonia indicaron que los vehículos circulaban a gran velocidad, poniendo en riesgo a quienes transitaban por la calle.
Motorista multado con Q25 mil
En un caso separado, pero relacionado con sanciones por carreras clandestinas, autoridades de Santa Catarina Pinula aplicaron una multa de Q25 mil a un conductor de motocicleta. Según el alcalde del municipio, Sebastián Siero, la acción se derivó de denuncias ciudadanas que alertaron a la Policía Municipal de Tránsito sobre la presencia de carreras ilegales en la calle principal de la Cuchilla del Carmen.
En un video compartido por la municipalidad, se observa que la motocicleta fue consignada y que el conductor fue identificado y sancionado por participar en actividades ilícitas que ponen en riesgo la vida de terceros. Siero enfatizó que la medida busca prevenir accidentes y promover la seguridad vial, recordando que las carreras clandestinas son ilegales y severamente sancionadas.
Estas acciones reflejan el compromiso de las autoridades locales en vigilar y sancionar las competencias ilegales, buscando proteger a la ciudadanía y disuadir la repetición de estos eventos peligrosos.