 Motorista multado con Q25 mil por carreras clandestinas
Nacionales

Motorista multado con Q25 mil por carreras clandestinas

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, explicó que el conductor fue sorprendido en la Cuchilla del Carmen.

El motorista fue sorprendido en la aldea Cuchilla del Carmen, según las autoridades de este municipio., Captura de pantalla.
El motorista fue sorprendido en la aldea Cuchilla del Carmen, según las autoridades de este municipio. / FOTO: Captura de pantalla.

Autoridades viales de Santa Catarina Pinula emitieron una multa de Q25 mil en contra del conductor de motocicleta señalado de participar en carreras clandestinas, informó el alcalde del citado municipio, Sebastián Siero. El jefe edil compartió un video de la Policía Municipal de Tránsito local en el que se aprecia que el vehículo de dos ruedas fue consignado en un picop municipal.

Siero también reveló que el conductor fue encontrado en la calle principal de la Cuchilla del Carmen. En el audio visual, las autoridades municipales atribuyeron el acontecimiento a la denuncia ciudadana de varios vecinos.

Tras recibir los llamados, la PMT de Santa Catarina Pinula dio seguimiento al caso, "logrando la detención de uno de los responsables, para luego sancionarlo con Q25 mil", enfatizaron.

Otra de las medidas que tomó la PMT local fue el decomiso de la motocicleta, para trasladarla al predio municipal y resguardarla mientras el propietario resuelve la situación.

La Ley es clara y según el artículo 185, inciso C del reglamento de tránsito, todas estas actividades son prohibidas", argumentaron.

Llamado para evitar carreras clandestinas

Las autoridades ediles hicieron un llamado a los conductores para que no sean partícipes de este tipo de actividades ilícitas, porque ponen en riesgo la seguridad y la vida de todos los usuarios de la vía.

Afirmaron que, desde el centro de monitoreo de Santa Catarina Pinula, las autoridades continuarán dando seguimiento a este de acciones.

Finalmente, invitaron a los vecinos de este municipio, del departamento de Guatemala, para que denuncien a quienes no respetan la Ley de Tránsito y su Reglamento. Para ese efecto pusieron a disposición "el número de teléfono del alcalde Sebastián Siero: 4971-2299".

Actualidad en Santa Catarina Pinula

Las autoridades de tránsito de la localidad reportaron que durante este domingo (25/01/2026) dan apoyo a tres actividades locales:

  • Procesión en la aldea Laguna Bermeja,
  • Desfile de carros deportivos con destino en el salón de Laguna Bermeja,
  • Desfile de fieros en el área de Laguna Bermeja. 

Para todas estas actividades pidieron que los usuarios tomen sus precauciones, para evitar accidentes de tránsito.

